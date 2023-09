”Anglosaksit” ovat Kremlin mukaan syyllisiä kaikkeen – myös Jevgeni Prigožinin murhaan

Venäjän valtiollisen median ylläpitämässä rinnakkaistodellisuudessa Vladimir Putin ei voi koskaan syyllistyä mihinkään pahaan. Kyse on kirjoittamattomasta säännöstä, jota Kremlin muutoin niin kyyniset ja riekkuvat propagandistit Venäjä-asiantuntija Julia Davisin mukaan kuuliaisesti noudattavat.

– Onkin kätevää, että on olemassa jo kauan sitten vakiintunut joukko tavanomaisia epäiltyjä, jotka esitellään kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle aina, kun joku on osoitettava syylliseksi, kolumnisti ja Russian Media Monitor -uutispalvelun perustaja Davis sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

Yhdysvallat kelpaa hänen mukaansa epäiltyjen listalle aina, mutta erityisen innostuneita Kremlin äänitorvet ovat etsimään viitteitä Britannian Venäjää vastaan punomista pirullisista juonista. Wagner-palkkasoturiarmeijaa johtaneen Jevgeni Prigožinin kuolema on tästä tuorein esimerkki.

– Sotapäällikön yksityiskoneen savuavat jäänteet olivat hädin tuskin jäähtyneet, kun propagandakertomus sai oudon käänteen. Samat propagandistit, jotka olivat aiemmin vaatineet, että Prigožinin olisi kuoltava, hylkäsivät nyt sen vaihtoehdon, että Kreml olisi noudattanut heidän vaatimuksiaan, ja keskittyivät siirtämään vastuun pois Putinilta, Davis toteaa.

Kremlin johtava propagandisti Vladimir Solovjev syytti Davisin mukaan Prigožinin kuolemasta vakiovihollista ”anglosakseja”.

– Venäjällä on niin vahva tapa esittää ”anglosaksit” alituisina epäiltyinä, että heitä syytetään paitsi menneistä, myös tulevista rikoksista, Davis sanoo.

– Kun oikeuslääketieteellisen tutkimuksen raportoitiin vahvistaneen Prigožinin kuoleman, entinen poliitikko Igor Markov esiintyi sunnuntai-iltana Vladimir Solovjevin kanssa syyttämässä brittejä ja ennustamassa, että kenraali Sergei Surovikin – potkut saanut venäläinen huippukenraali, jota ei ole epäonnistuneen kapinan jälkeen nähty – voisi olla seuraava uhri, Davis toteaa.

Keskustellessaan Prigožinin kuolemasta Markov kertoi Davisin mukaan olevansa varma, että vain Yhdysvaltojen ja Britannian tiedustelupalvelut olisivat kyenneet salamurhaan – ei mikään muu taho.

– Minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi brittien käsialaa! Vain se enää puuttuu, että Surovikin kuolee sydänkohtaukseen. En vitsaile – hänen kannattaisi olla hyvin varuillaan, Markov oli todennut.

– Riippumatta siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, Venäjä sisällyttää aina britit pääepäiltyjen listalleen. Tämä ei ole sattumaa, vaan vakiintunut perinne. Sanontaa ”anglitšanka gadit” eli ”englantilaiset aiheuttavat ongelmia” käytetään kuvaamaan kaikkea pakotteista salamurhiin. Kerrotaan – joskin vailla todisteita – että näin olisi ensimmäisen kerran lausunut legendaarinen venäläiskenraali Aleksandr Suvorov 1700-luvulla, Davis taustoittaa.