Arvio Venäjältä: Kovat taistelut alkavat Kurskissa

Suosittu venäläinen sotabloggaaja Juri Podoljaka kertoo Telegram-kanavallaan Ukrainan asevoimien operaatiosta Venäjän Kurskin-alueella.

– Valitettavasti tilanne on edelleen vaikea. Vihollisella on edelleen aloite, ja se, vaikkakin hitaasti, lisää läsnäoloaan Kurskin alueella, hän kertoo.

Podoljakan mukaan Ukrainan joukot valtasivat Olgovkan kylän pohjoisella hyökkäyssunnallaan ja uhkaavat nyt Korenevon asutuskeskusta.

Pogrebkin kylän sanotaan olevan edelleen venäläisten hallussa, mutta Ukrainan joukot valtasivat Malaja Loknjan ja Kruglenkoen asutuskeskukset.

– Valitettavasti emme vieläkään pystyneet ajamaan vihollista pois Lgoviin johtavan tien länsipuolella olevista metsistä, ja siksi joukkojemme sivusta on täällä epävakaa. Vihollinen yrittää ehdottomasti hyödyntää tätä edetäkseen syvemmälle pohjoiseen (Lgoviin), Podoljaka sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan joukot painostavat venäläisiä myös eteläisellä hyökkäyssuunnallaan.

– Vihollinen on alkanut ymmärtää, että panssaroiduilla ajoneuvoilla tehdyt iskut eivät enää toimi. Siksi ukrainalaiset pyrkivät luomaan sillanpääaseman jatkohyökkäystä varten Girin ja Belitsan kyliin (siellä sijaitsee Psel-joen ylittävä strateginen silta).

Ukrainan joukkojen kerrotaan saaneen jalansijan Cherkasskaja Konopelkassa, minkä seurauksena hyökkäyksen odotetaan jatkuvan Giriin.

– Voimme odottaa kovia taisteluita tällä sektorilla tänään.

Podoljaka arvioi ukrainalaisten tekevän Sudzhasta tuki- ja logistiikkakeskuksen tällä suunnalla.

– Sen jälkeen tilanteemme täällä muuttuu entistä monimutkaisemmaksi.

Judging by Russian channels, the situation in Kursk continues to deteriorate despite the victorious reports of commander Akhmat. That is, literally every day the Ukrainian Armed Forces are expanding their control zone. At the same time, the Russians’ assessment is most likely… pic.twitter.com/YBnonkZpoV

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 14, 2024