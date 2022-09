Arvio vastahyökkäyksestä: Venäjän joukot yllätettiin

Ukrainan vastahyökkäys onnistui yllättämään hyökkääjän, kertoo Britannian puolustusministeriö. Vastahyökkäyksessään Ukraina onnistui Brittitiedustelun hankkimaan taktisen etulyöntiaseman käyttämällä hyväkseen Venäjän asevoimien heikkouksia.

–He ovat hyödyntäneet Venäjän asevoimien huonoa logistiikkaa, hallintoa ja johtamista, kertoo Britannian ulkoministeriö Twitterissä.

Brittitiedustelun mukaan Ukrainan vastahyökkäyksen jatkuessa Venäjän asevoimien komentajien tärkeimmät päätökset koskevat reservien käyttö. Mahdollisten operatiivisten reservijoukkojen avulla Venäjä voi hidastaa Ukrainan vastahyökkäystä. Ukrainan vastahyökkäys käynnistyi elokuun lopussa.

(4/5) The operation has limited immediate objectives, but Ukraine’s forces have likely achieved a degree of tactical surprise; exploiting poor logistics, administration and leadership in the Russian armed forces.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 3, 2022