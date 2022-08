Arvio USA:ssa: Suomen asevoimien maine on legendaarinen

Yhdysvaltain puolustusalan Stars and Stripes -lehti kertoo suomalaisten varusmiesten ja upseerien yllättäneen amerikkalaiset merijalkaväen sotilaat keväällä pidetyssä harjoituksessa.

Helikoptereilla liikkunut hyökkäysosasto laskeutui kentälle, joka oli suomalaisten piilottaman komentopisteen vieressä.

Suomalaiset viestijoukot syöksyivät nopeasti ulos asemistaan ja ajoivat pois amerikkalaiset ammattisotilaat, jotka toimivat tuolloin harjoitusvastustajana. Suomalaisten arvioidaan naamioineen asemansa taitavasti lumen ja muun maaston peittoon.

Merijalkaväen kenraaliluutnantti Ryan Gordinierin mukaan osasto oli erityisen vaikuttunut siitä, että suomalainen jalkaväki oli siirtynyt asemiin hyvin vaikeakulkuisessa maastossa lumikenkien ja suksien avulla ilman, että liikettä oltiin havaittu.

Stars and Stripes sanoo harjoituksen osoittavan todeksi arviot, joiden mukaan Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyys tulee vahvistamaan koko liittoumaa. Arktisen alueen meriyhteyksien avautuminen tulee kiihdyttämään suurvaltojen välistä kilpailua pohjoisilla alueilla.

Suomen ja Ruotsin asevoimien katsotaan olevan hyvin erilaisessa tilanteessa kuin vanhojen neuvostomaiden, joiden modernisointi vaati huomattavia investointeja. Amerikkalaismedia nostaa esiin talvisodan, jossa suomalaisjoukot hyödynsivät maastoa ja suksia vihollisen torjumiseksi.

– Suomen puolustusvoimien maine on legendaarinen. Vuosina 1939 ja 1940 maan pienet, surkeasti varustellut joukot taistelivat yksin talvisodassa ja tekivät maasta yhden harvoista, jotka säilyttivät itsenäisyytensä Neuvostoliiton täysimittaisesta hyökkäyksestä huolimatta, lehti kirjoittaa.

Johns Hopkinsin yliopiston tutkija Iskander Rehman huomauttaa suomalaisten aiheuttaneen puna-armeijalle noin 200 000 miehen tappiot ja menettäneen itse vain noin 25 000 sotilasta. Talvisodan veteraaneja palkattiin myöhemmin kouluttamaan Yhdysvaltain sotilaita talvisodankäynnissä.

