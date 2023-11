Arvio Ukrainasta: Tätä Vladimir Putin haluaa Suomen itärajalla

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko kommentoi viestipalvelu X:ssä Suomen itärajan tilannetta.

– Suomen rajan sulkeminen on vasta alkua. On ennustettavissa, että pian samat laittomat maahantulijat ilmaantuvat lähelle Tanskaa, Viroa ja niin edelleen, hän sanoo.

– Venäjä ei luo tätä tilannetta niinkään mielenosoituksellisesti huonontaakseen suhteita Suomen kanssa ja luodakseen sille ongelmia, vaan luodakseen uudelleen rautaesiripun omille kansalaisilleen.

Herastshenkon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin hallinto haluaa palauttaa Neuvostoliiton ja kylmän sodan aikaisen tilanteen.

– Rajojen sulkemisen jälkeen internet Venäjällä todennäköisesti lukitaan – siitä tulee hidas ja kontrolloitu, Herastshenko toteaa.

Suomen hallitus sulki lauantain vastaisena yönä Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat, koska itärajalle on saapunut viime aikoina tavallista enemmän turvapaikanhakijoita.

Vartiuksen ja Sallan raja-asemat ovat tällä hetkellä ainoat raja-asemat Suomen itärajalla, josta on mahdollista hakea kansainvälistä suojelua.

Rajanylityspaikalle Sallaan oli saapunut maanantaina iltapäivällä 35 henkilöä Venäjän puolelta rajanylityspaikan aukioloaikana. Lapin rajavartioston mukaan tilanteen selvittely on käynnissä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Vartiukseen oli saapunut maanantaina Iltalehden mukaan yhdeksän turvapaikanhakijaa ja iltapäivällä asema myös suljettiin tilapäisesti.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan turvapaikanhakijoiden poistaminen maasta on muuttunut lähes mahdottomaksi, vaikka maahan saapuneet eivät täyttäisi turvapaikan kriteerejä.

Tämän vuoksi oikeus turvapaikkaan ja kansallinen turvallisuus ovat asettuneet rajakysymyksissä vastakkain. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Hän puhui aiheesta Puolassa vierailunsa yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Puolan presidentti Andrzej Duda korosti, että kyse ei ole vain Suomen rajasta vaan koko EU:n yhteisestä rajasta ja siten koko unionin yhteisestä asiasta. Hänen mukaansa Puola on tarvittaessa valmis auttamaan Suomea itärajan valvonnassa.

Niinistö yhtyi Dudan näkemykseen.

– Olen täysin samaa mieltä, että ei ole kyse vain Puolan, Latvian, Liettuan tai Suomen asiasta, kuinka EU:n rajoja turvataan. Se on koko Euroopan unionin asia.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2023