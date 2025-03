Arvio Suomen taloudesta: Nyt on oikea hetki ottaa riskejä

Suomen taloudessa on nähtävissä positiivisia merkkejä pitkän synkemmän jakson jälkeen.

Myönteisen käänteen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin riskinottoa ja osaamiseen panostamista, arvioivat Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus ja Professio Finland Oy:n toimitusjohtaja Janne Kuusinen Talouselämän mielipidekirjoituksessa.

Aivan ensimmäisenä Brotherus ja Kuusinen kehottavat yrityksiä ottamaan rohkeammin käyttöön tekoälyn ja uudet teknologiat omassa toiminnassaan. Avain menestykseen ei juuri nyt olisi niinkään uusien innovaatioiden kehittämisessä, kuin jo olemassa olevien tehokkaammassa hyödyntämisessä.

– Suomessa on vahva insinööriperinne, mutta nyt tarvitaan myös kokeilukulttuuria ja kykyä hyödyntää tekoälyä ja dataa liiketoiminnassa laajasti. Suomi ei voi jäädä odottamaan – tarvitsemme rohkeutta ottaa teknologiset työkalut käyttöön ja kehittää osaamista niiden ympärille, Brotherus ja Kuusinen toteavat.

Demografia tuo oman haasteensa Suomelle. Vähenevän työikäisten joukon paikkaajaksi olisi lisättävä työperäistä maahanmuuttoa.

– Pelkkä osaavan työvoiman houkuttelu ei riitä – meidän on osattava tunnistaa, hyödyntää ja kehittää maahanmuuttajien osaamista tehokkaasti, Brotherus ja Kuusinen arvioivat.

Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen ovat kirjoittajien näkemyksen mukaan avainasemassa, mikäli Suomi haluaa menestyä. Tukea tarvitaan oppilaitosten ja yritysten ohella koko yhteiskunnalta.

– Yritysten on investoitava henkilöstön osaamisen kehittämiseen, ja koulutusjärjestelmän on vastattava nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Pienet osaamiskokonaisuudet pitkien tutkintojen sijaan on murroksessa keskiössä.

Talouden ja kehityksen murroskohdassa Suomen on valittava tie kasvuun panostamalla olemassaolevien teknologioiden hyödyntämiseen ja työvoiman osaamiseen.

– Talouskasvu, teknologian hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen eivät ole toisistaan irrallisia tekijöitä – ne muodostavat Suomen tulevaisuuden menestyksen perustan, Brotherus ja Kuusinen summaavat.