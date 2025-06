Arvio Kremlistä: Vladimir Putin ei pahastu USA:n iskuista Iraniin

Kreml päätti olla tekemättä Lähi-idässä mitään, mikä voisi vaarantaa sen lämmenneet suhteet USA:han, vaikka länsimaissa on väläytelty vallanvaihtoa Iranissa, toteaa Faridaily-median perustanut itsenäinen venäläistoimittaja Farida Rustamova uutiskirjeessään.

Israelin ja USA:n iskut Iraniin asettivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaikeaan asemaan. Iran on Venäjän merkittävä liittolainen, ja Ukrainan sodan keskellä Kremlillä ei ole paljon liittolaisia.

Rustamovan mukaan Putin oli erittäin haluton vaarantamaan suhteitaan USA:n presidentti Donald Trumpiin, joten Venäjän diktaattori ei halunnut antaa kuvaa Iranille myönnettävästä merkittävästä tuesta.

Putin käyttäytyi varovaisesti Lähi-idän konfliktin alusta alkaen. Hän ei kiirehtinyt julkisten lausuntojen antamisessa Israelin ensimmäisten Iraniin kohdistettujen ilmaiskujen jälkeen. Putin kommentoi asiaa erittäin neutraalilla tavalla Pietarin talousfoorumissa vasta viikko Israelin hyökkäyksen jälkeen.

Sitten USA pommitti Iranin ydinlaitoksia. Nyt Putinin oli pakko kommentoida, koska Iranin ulkoministeri lensi Moskovaan seuraavana päivänä. Diktaattori ei kuitenkaan tuominnut suoraan USA:ta Iraniin tehdyistä iskuista. Eikä hän tarjonnut Iranille muuta kuin moraalista tukea.

Putinin selitys Venäjän kieltäytymiselle tarjota lisää tukea oli yksinkertainen.

– Meillä on jo käynnissä olevia taisteluoperaatioita, hän sanoi toimittajille Pietarissa viitaten Ukrainan taistelukenttään.

Kremliä lähellä oleva lähde kertoo Putinin arvostavan suhdettaan Trumpiin niin paljon, että ”hän ei pahastu” USA:n toimista Iranissa.

– Putin toimii pragmaattisesti. He kääntävät tämän sivun ja siirtyvät eteenpäin, lähde kerto Faridailylle.

– Putin rakastaa puhua siitä, kuinka hän haluaa luoda moninapaisen maailman. Ja hän usein väittää, että juuri siksi Ukrainan sota oli välttämätön. Mutta Trumpin kohdalla hän on valmis tekemään poikkeuksen. Paras tapa pysäyttää USA:n apu ja poliittinen tuki Ukrainalle – ja aiheuttaa siten tappio maalle – on USA:n presidentin egon kautta. Eikä Putin ole luopunut toivostaan saavuttaa tätä.

