Latvialainen europarlamentaarikko on pitänyt vuosia aktiivista yhteyttä useisiin Venäjän tiedustelun FSB:n virkailijoihin. Asia käy ilmi virolaisen Eesti Päevalehen ja ruotsalaisen Expressenin saamista, vuotaneista sähköposteista. Sähköpostit sai haltuunsa alun perin venäläinen riippumaton The Insider -media.

Tatjana Ždanoka on pitänyt yli vuosikymmenen ajan sähköpostitse ja tapaamisilla yhteyttä kahteen Venäjän sisäiselle tiedustelulle FSB:lle työskentelevään venäläiseen. Yksi heistä on Dmitri Gladei, jonka julkinen tehtävä on johtaa venäläistä vaalitarkkailuorganisaatiota. Gladei yhdisti Ždanokan yli kymmenen vuotta sitten toiseen FSB:n työntekijään, Sergei Beltjukoviin. Ždanoka on vuotanut heille sisäisiä keskusteluja ja tietoa tulevista tapahtumista sekä pyytänyt apua erilaisten Venäjän hallinnon agendaa tukevien tapahtumien järjestämiseksi.

Tatjana Ždanoka valittiin Euroopan parlamenttiin vuonna 2004. Hän oli Vihreiden / Euroopan vapaan allianssin jäsen talveen 2022 asti, jonka jälkeen hän on jatkanut kauttaan sitoutumattomana. Vihreiden ryhmä keskusteli Ždanokan erottamisesta alkuvuodesta 2022, mutta Ždanoka erosi itse, kertoo Expressen.

Vuonna 2014 europarlamentaarikko Tatjana Ždanoka osallistui “kansainvälisenä tarkkailijana” Krimillä järjestettyyn äänestykseen, jolla Venäjä oikeutti niemimaan valtaamisen Ukrainalta. Suomesta samalle matkalle osallistui kyseenalaisessa maineessa oleva dosentti Johan Bäckman. Kesällä 2016 Ždanoka vieraili Syyriassa tapaamassa diktaattori Bashar Al-assadia. Vuonna 2022 hän äänesti Euroopan parlamentissa Venäjän Ukrainaan tekemän sotilaallisen hyökkäyksen tuomitsevaa päätöslauselmaa vastaan.

Ždanoka sai Latvian kansalaisuuden vuonna 1996. Hän kommentoi itseään koskevia sähköposteja ainoastaan vastaamalla, että ei ole koskaan tietoisesti istunut samassa pöydässä muiden Venäjän tiedustelun nykyisiä tai entisiä edustajia kuin Vladimir Putinin ja Sergei Naryškhinin. Putin oli FSB:n johtaja 1990-luvulla, ja Naryškin johtaa nykyään Venäjän ulkomaantiedustelu SRV:ta.

Useat tiedustelulähteet Virossa ja Latviassa ovat vahvistaneet havainnot Eesti Päevalehelle, ja latvialaiselle Re:Balticalle. Viron turvallisuuspoliisi Kaitsepolitsein (Kapo) julkisessa vuosikertomuksessa Ždanoka on mainittu ensi kerran jo vuonna 2004.