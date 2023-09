Arvio asuntokaupasta Talsassa: Näiden asuntojen hinta nousee

Rakennusalan heikko tilanne tulee vaikuttamaan uudisasuntotuotantoon ja sitä myöten asuntokauppaan, uutisoi Taloussanomat. Asuntojen kaupankäyntiketjut pitenevät, kun haluttuja uudisasuntoja ei löydy markkinoilta. Tämä johtaa myös suunniteltujen asuntokauppojen kaatumiseen.

– Jonkin verran vaikutusta on myös vanhojen asuntojen kauppaan, kun uudispuolen kaupasta ei vapaudu myyntiin ostajien vanhoja asuntoja. Kiertokulku hiljenee, arvioi Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Uudisasuntotuotannon hidastumisen taustalla on asuntokaupan hiljentyminen, asuntojen hintojen lasku ja myös rakennustarvikkeiden hintojen nouseminen. Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ainakin tämän vuoden. Nyt asuntoja saa siis ostettua edullisesti. Jos asunnon myymisellä ei ole kiire, sitä kannattaa lykätä.

– Suurin vaikutus on niihin, jotka ovat ostaneet valtavalla lainalla kalliin asunnon pari vuotta sitten, ja nyt pitäisi hankkiutua siitä eroon. Tällä hetkellä omaansa ei todennäköisesti saa pois, Mannerberg toteaa.

Asuntojen hintakehityksessä on eroja. Uudisrakentumisen hidastuttua pulaa tulee olemaan erityisesti perheasunnoista. Sen sijaan yksiöistä on enemmän tarjontaa, sillä niitä on rakennutettu sijoittajille viime vuosina paljon.

– Kun rakentaminen hiljenee, uusista perheasunnoista tulee entistä huutavampi pula, ja niiden hinnat nousevat. Yksiöissä ei nähdä nousua, mutta kolmioihin on jo nyt jopa jonoa. Ne loppuvat ensimmäisenä, Mannerberg sanoo.