Arvio asetoimituksista: Olaf Scholz pakotettiin päätökseen

Verkkouutiset kertoi aikaisemmin perjantaina Saksan ja Yhdysvaltojen aikovan lähettää Ukrainalle rynnäkköpanssarivaunuja sen puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelivat asiasta puhelimitse torstaina.

Yhdysvallat toimittaa Ukrainaan arviolta noin 50 Bradley-vaunua ja Saksa noin 40 Marder-vaunua.

Saksan liittokansleri Scholzia on aika ajoin arvosteltu liian varovaisesta suhtautumisesta Ukrainalle toimitettavaan aseapuun. Scholz on pelännyt raskaan aseistuksen eskaloivan konfliktia entisestään, mutta kritiikin kasvaessa on Saksa kuitenkin alkanut tukea Ukrainaa myös raskain asein.

Kansainvälinen paine kasvoi tässäkin tapauksessa liian suureksi, Financial Times uutisoi.

– Scholz pakotettiin toimimaan sen jälkeen kun (Emmanuel) Macron teki päätöksen asiasta, Saksan keskusteluja tunteva lähde kommentoi lehdelle.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä Ukrainalle AMX-10 RC -taisteluajoneuvoja. Kyseessä on Ranskan mukaan ensimmäinen kerta, kun Ukrainalle annetaan lännessä valmistettuja panssareita.

Panssarivaunujen lisäksi Yhdysvallat ja Saksa toimittavat Ukrainalle myös Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän.