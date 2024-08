Ärsyttävätkö rotat? Tämä virhe vaarantaa myös lemmikkiesi terveyden

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että rotanmyrkkyjä saavat käyttää vain koulutetut ammattilaiset eikä niitä ole tarkoitettu kuluttajien käyttöön.

Suomessa rotanmyrkkyjä ei saa myydä kuluttajille. Kuluttajat eivät myöskään saa käyttää ulkomailta tuotuja tai ulkomaisesta verkkokaupasta hankittuja rotanmyrkkyjä. Rotanmyrkyt sisältävät erittäin vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa myrkytyksiä lemmikeille, luonnonvaraisille eläimille ja pikkulapsille. Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä jyrsijämyrkkyjä, jotka löytyvät biosidirekisteristä.

Kaikki jyrsijämyrkyt ovat vaarallisia kemikaaleja ja siksi niiden käyttöä on rajoitettu eri tavoin. Rottien torjunta jyrsijämyrkyillä on sallittu vain ammattilaisille. Kuluttajat eivät saa torjua rottia jyrsijämyrkyillä, koska se aiheuttaa suuremman riskin muiden eläinten myrkytyksille kuin hiirien torjunta. Rottien torjunnassa tarvitaan noin kymmenkertaisia myrkkymääriä hiirien torjuntaan verrattuna. Rottia torjutaan usein ulkona, jolloin vaarana on myrkkysyöttien leviäminen syöttilaatikoiden ulkopuolelle esimerkiksi lintujen tai oravien kuljettamina. Tällöin myrkkyjä pääsevät syömään myös sellaiset eläimet, jotka eivät itse mahdu syöttilaatikkoon.

– On epätodennäköistä, että kuluttajat pystyisivät torjumaan riittävän tehokkaasti koko rottapopulaatiota niiden esiintymisalueella. Myrkytykset kannattaa jättää koulutettujen ammattilaisten tehtäväksi, jolloin myrkytys tehdään oikeaoppisesti ja se toimii tehokkaammin. Omin päin toimiva rotanmyrkyttäjä voi jopa pahentaa ympäristön rottaongelmaa. Jos myrkkyä ei aseteta ammattimaisesti, voi olla, että rotat eivät syö myrkkyä riittävästi. Silloin rotilla voi kehittyä vastustuskyky myrkkyjä vastaan, eivätkä normaalit annokset myrkkyä enää tehoa rottiin, sanoo Tukesin ylitarkastaja Sanna Koivisto tiedotteessa.

– Itse tehty myrkytys aiheuttaa muiden eläinten altistumisen jyrsijämyrkyille. Jyrsijämyrkyt on suunniteltu maittavaksi rotille ja ne maistuvat monille muillekin eläimille. Rottien kokoiset eläimet, kuten pikkulinnut ja oravat mahtuvat syöttilaatikoihin syömään myrkkyä. Ne voivat levittää myrkkyjä syöttilaatikoiden ulkopuolelle, jolloin myrkkyjä pääsevät syömään esim. koirat. Muut eläimet voivat altistua myrkyille myös syömällä myrkyttyneitä jyrsijöitä. Suomessakin jyrsijämyrkkyjä löytyy monista petoeläimistä. Myrkyt vaikuttavat salakavalasti, koska oireet eivät tule heti syömisen jälkeen vaan vasta useamman päivän päästä, jolloin voi olla vaikea yhdistää oireita jyrsijämyrkkyihin, jos niiden syömistä on ylipäätään havaittu, Koivisto jatkaa.

Rotanmyrkkyjä saavat ostaa ja käyttää Suomessa tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneet henkilöt ja maanviljelijät, jotka ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon ja jotka torjuvat jyrsijöitä omassa maataloustoiminnassaan. Maanviljelijä ei saa myydä eteenpäin omaan käyttöön hankittuja rotanmyrkkyjä, vaan ne on tarkoitettu vain omaan käyttöön.

– Henkilöt, jotka ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon ja käyttävät ammattikäyttöön rajoitettuja jyrsijämyrkkyjä muualla kuin omassa maataloustoiminnassaan tai välittävät niitä eteenpäin, toimivat kemikaalilain vastaisesti. Ammattikäyttöön tarkoitettujen jyrsijämyrkkyjen pakkauksissa on erikseen maininta siitä, että niiden luovuttaminen muille kuin tutkinnon suorittaneille henkilöille on kiellettyä, kertoo Koivisto.

– Kuluttaja ei myöskään saa käyttää ulkomailta tuotuja tai ulkomaisesta verkkokaupasta hankittuja rotanmyrkkyjä. Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä jyrsijämyrkkyjä, jotka löytyvät biosidirekisteristä, Koivisto muistuttaa.

Kuluttajat voivat ostaa ja käyttää vain hiirien torjuntaan tarkoitettuja myrkkyjä, jotka on pakattu syöttilaatikoihin siten, ettei käyttäjien tarvitse itse koskea myrkkyihin. Syöttilaatikoiden tarkoitus on myös estää hiiriä suurempia eläimiä syömästä myrkkyä.

Jos käytät jyrsijämyrkkyjä hiirien torjuntaan, noudata myyntipakkauksessa annettuja ohjeita. Myrkkyjä saa käyttää vain sisätiloissa. Säilytä myrkyt lasten ja eläinten ulottumattomissa. Syötit hävitetään vaarallisena jätteenä.

Jyrsijämyrkkyjä ei pidä käyttää talouksissa, joissa on kissoja tai koiria. Jyrsijämyrkyille on olemassa vaihtoehtoja. Tukes neuvoo ensisijaisesti käyttämään mekaanisia hiirenloukkuja. Niissä on myös se etu, että kuolleita hiiriä ei jää pilaantumaan rakenteisiin.

Jyrsijähaittojen ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolehtia siisteydestä, hävittää jyrsijöiden ravinnonlähteet ja estää jyrsijöiden pääsy rakennuksiin. Huomioi ainakin seuraavat asiat:

– Tilkitse kaikki raot, joista jyrsijät voivat päästä sisälle. Voit käyttää myös riittävän tiheää verkkoa sisäänpääsyn estoon. Hiiri pääsee rakennukseen jo sormen mentävästä reiästä!

– Pidä rakennusten ympäristö siistinä. Jyrsijät piiloutuvat esimerkiksi lauta- ja lehtikasoihin.

– Laita jätteet kannellisiin jäteastioihin.

– Varastoi elintarvikkeet ja lemmikkien ruuat niin, etteivät jyrsijät pääse niihin käsiksi.

Jyrsijämyrkkyjen jäämiä löytyy Suomessa yleisesti jyrsijöitä tai niiden raatoja syövistä eläimistä kuten ketuista, supikoirista, näätäeläimistä, pöllöistä, haukoista ja varislinnuista. Ne ovat myös yleisimpiä kemikaaleja, jotka aiheuttavat koirien myrkytyksiä.