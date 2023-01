Armenia kielsi yllättäen Venäjän sotaharjoitukset

Armenia on ilmoittanut ”Venäjän Natoksikin” luonnehditulle kollektiiviselle turvallisuusjärjestölle (CSTO), ettei sen harjoituksia tulla enää järjestämään maan alueella.

– Armenian puolustusministeri on jo ilmoittanut kirjallisesti CSTO:n kollegoilleen, ettemme katso CSTO:n harjoitusten järjstämisen Armeniassa olevan soveliasta tässä tilanteessa, Armenian pääministeri Nikol Pashinjan totesi Venäjän medioiden mukaan.

Pashinjanin mukaan harjoituksia ei voi järjestää ainakaan tämän vuoden aikana. Hän ei avannut tarkemmin viittaustaan ”tästä tilanteesta”.

Venäjän puolustusministeriö on aiemmin ilmoittanut venäläisjoukkojen ottavan osaa Armeniassa tänä vuonna järjestettävään Murtumaton veljeskunta 2023 -harjoitukseen. Pääministerin lausunnon perusteella harjoitusta ei kuitenkaan tulla järjestämään.

Venäjän puolustusministeriö ei ollut vielä puolilta päivin kommentoinut asiaa.

Earlier in January, the Russian Defence Ministry announced that its troops would soon stage exercises, named 'Unbreakable Brotherhood' in Armenia, as part of the CSTO military bloc.

