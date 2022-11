”Armeija on valmis vastaamaan kaikkiin Valko-Venäjältä tuleviin haasteisiin”

Ukrainan sotilasjohto saa tietoa Valko-Venäjän tilanteesta, eikä tällä hetkellä näe vihollisen hyökkäyskykyä pohjoisessa.

– Samaan aikaan puolustusvoimat ovat täydessä valmiudessa vastata kaikkiin Valko-Venäjän alueelta tuleviin haasteisiin, sanoo Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar Ukrinformin mukaan.

– Ukraina tarkkailee kaikkea, mitä tapahtuu, kaikki on meillä tiedossa – kuka liikkuu minne ja kuinka paljon. Tosiaankin liikettä on, mutta sitä on aina ollut. Koko hyökkäyksen ajan on ollut jatkuvaa kaluston liikkumista ja henkilöstöä Valko-Venäjän alueella, Maliar jatkaa.

Tiedetään, että Venäjä käyttää Valko-Venäjän aluetta sotilaallisiin tarkoituksiinsa.

– Tämä on sota ja Venäjä – aivan kuten me oletamme kaikkia mahdollisia skenaarioita – se kehittää myös kaikkia mahdollisia skenaarioita. Mutta sotilaiden raportoimien näkökantojen perusteella on mahdotonta sanoa suoraan, että joukkoja on riittävästi, jotta hyökkäys voisi tapahtua juuri nyt. Toisaalta tätä mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois, Maliar sanoi.

Maliarin mukaan Ukrainan puolustusvoimat harjoittelevat jatkuvasti pystyäkseen vastaamaan tällaisiin haasteisiin.