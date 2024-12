Argentiinan kolminumeroinen inflaatio taittui ja talous nousi taantumasta

Argentiina ei enää virallisesti ole taantumassa. Sen talous kääntyi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä kasvuun, mikä on maan pitkäkestoisessa kriisissä ja vuoden virassa olleelle presidentti Javier Mileille merkittävä virstanpylväs, kertoo The Financial Times -lehti.

Heinä-syyskuussa bruttokansantuote kasvoi 3,9 prosenttia edellisestä kvartaalista ja 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kyseessä on ensimmäinen kasvun jakso sen jälkeen, kun Argentiina luisui taantumaan vuoden 2023 lopulla.

Libertaaripresidentti Milei on tehnyt kovia menoleikkauksia ja purkanut sääntelyä raivokkaasti. Suurimmat säästöt ovat tulleet leikkauksista eläkkeisiin sekä julkisiin työpaikkoihin ja niiden palkkoihin, sekä energia- ja liikennetukien ja sosiaalitukien karsimisesta.

Ohjelman tuloksena maan kolminumeroinen vuosi-inflaatio on laskenut ja Mileistä tullut yksi globaalin oikeiston merkittävimmistä johtajista, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suitsuttaa, ja jolle miljardööri Elon Musk antaa neuvoja.

Talouskriisi, joka oli pitkälti aiheutunut aiempien vasemmistohallitusten tavasta painattaa pesoja menojen kattamiseksi, paheni Milein alkukaudella, kun säästötoimet ja inflaatio jylläsivät samanaikaisesti. Maan köyhyysaste nousi vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla 11 prosenttiyksikköä 53 prosenttiin.

Yhdysvaltalaispankki JPMorgan arvioi Argentiinan bruttokansantuotteen kasvavan ensi vuonna 5,2 prosenttia. Tämä palauttaisi BKT:n asukasta kohden kuitenkin vain samalle tasolle kuin se oli vuonna 2021, jolloin maan talous oli toipumassa pandemiasta.

Asiantuntijoiden mukaan Milein pitäisi pystyä saamaan aikaan pysyvämpää talouskasvua, jotta argentiinalaisten elintaso paranee, mikäli hän aikoo säilyttää valtansa ensi vuoden lokakuun välivaaleissa.

Milei toivoo välivaaleissa nyt vähemmistönä olevalle Libertad Avanza -puolueelleen lisäpaikkoja kongressiin. Hänen hallituksellaan on yhä edessään suuria haasteita, kuten esimerkiksi Argentiinan valuutta- ja pääomarajoitusten purkaminen, jotka jarruttavat ulkomaisia investointeja.

Konsulttiyritys EcoGo:n johtaja Sebastián Menescaldi arvioi FT:lle maan talouden jatkavan kasvuaan ensi vuonna, vaikkakin alun elpymistä hieman hitaammin. Silti ennakoitavissa on vahva viiden prosentin kasvuluku.

– Mutta sen vaikutus tuntuu erittäin epätasaisesti eri toimialojen ja työntekijäryhmien välillä, Menescaldi toteaa.