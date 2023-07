Suomessa on vahva kansantalous, johon maan puolustuskyky perustuu. Suurimpana heikkoutena on kuitenkin riippuvuus maailmankaupasta, kirjoittaa Maastrichtin yliopiston apulaisprofessori, Ulkopoliittisen instituutin tuleva vieraileva tutkija Jens Hillebrand Pohl Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

–Tämä koskee kaikkea maan huoltovarmuudesta, erityisesti energiasta, aina korkean teknologian osaamiseen. Tämän riippuvuuden riskinä on, että maa voi joutua ulkovaltojen taloudellisen pakottamisen uhan kohteeksi, Hillebrand Pohl kirjoittaa.

Taloudellinen valtapolitiikka eli geotalous muovaa globaalia talousjärjestystä. Hillebrand Pohlin mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla geotalouden edelläkävijäksi. Geotaloudessa on tärkeää oivaltaa, että markkinat eivät ole erillään poliittisista intresseistä.

– Harvinaiset mineraalit, energia, sosiaalinen media, kriittiset teknologiat ja rahoitusinfrastruktuuri ovat kaikki esimerkkejä ilmiöistä, jotka voidaan ”aseistaa” ja joita voidaan käyttää ”vuokrahakuisiin” tarkoituksiin, Hillebrand Pohl toteaa.

Yleinen virhe Hillebrand Pohlin mukaan on rinnastaa geotalous taloudelliseen sodankäyntiin, kuten Venäjän vastaisiin pakotteisiin.

– Geotaloudella on kuitenkin merkitystä myös suhteissa ystävällismielisiin maihin, kuten EU:hun ja Yhdysvaltoihin. Tämä on edelleen monille tuntematon ja arkaluonteinen aihe, mutta sen ei pitäisi olla. Suurin riippuvuussuhde on euro ja EU:n uusi teollisuuspolitiikka, Hillebrand Pohl kirjoittaa.

– Geotaloudessa ei siis ole kyse vain konflikteista, vaan myös ”laillisesta” kilpailusta ja yhteistyöstä, hän jatkaa.

Apulaisprofessori nostaa esiin myös yksityisen sektorin. Hänen mukaansa suomalaiset yritykset eivät tunne riittävästi geotalouden periaatteita ja analyysivälineitä.

– Kyse on geotaloudellisesta riskienhallinnasta, jotta suomalaiset yritykset selviytyisivät taloudellisen valtapolitiikan hallitsemassa maailmassa, mutta kyse on myös geotaloudellisista mahdollisuuksista, sillä taloudellista valtapolitiikkaa harjoittavat valtioiden lisäksi myös yksityiset toimijat, hän kirjoittaa.

– Suomalaisten yritysten on opittava kilpailemaan geotaloudellisesti tai vaarana on syrjäytyminen.