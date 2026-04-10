Antti Lindtmanin verokommentti ihmetytti – ”ei pysty vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseen”

Yhteisöveron palautuksesta ei saatu SDP:n puheenjohtajalta tivaamallakaan selvää vastausta.
SDP:n Antti Lindtman eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tentissä YLE:llä vuosi ennen eduskuntavaaleja 9. huhtikuuta 2026. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
SDP:n Antti Lindtman eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tentissä YLE:llä vuosi ennen eduskuntavaaleja 9. huhtikuuta 2026. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yhteisövero oli yksi Ylen Kohti vaaleja -tentin puoluejohtajia torstai-iltana puhuttanut teema. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että yhteisöveron kevennys on ”täysin vastuuton, tehoton” toimi.

Myöhemmin tentissä juontaja sanoi haluavansa Antti Lindtmanilta ”ihan kyllä-ei-vastauksen, ei mitään pidempiä selityksiä”. Kysymys oli, että ”jos sinä olet seuraavassa hallituksessa, mahdollisesti seuraavana pääministerinä, niin nostetaanko yhteisöveroa uudestaan? Kyllä vai ei?”.

– Jos tää hallitus näin vastuuttoman päätöksen tekee, niin kyllä sitäkin pitää osana kokonaisuutta voida arvioida, Antti Lindtman vastasi.

– Eli et pystynyt vastaamaan siihen?, kokoomuksen Petteri Orpo heitti väliin kommentiksi epämääräisyydestä.

– Kyllä pitää osana kokonaisuutta harkita jos te teette näin vastuuttoman päätöksen, Lindtman toisti.

Kokoomuksen entinen puoluesihteeri Timo Elo kommentoi X:sssa, ettei Lindtman pystynyt tälläkään kertaa kertomaan mitään konkretiaa. Puolueen tutkimuspäällikkönäkin toiminut Antti Vesala ihmettelee, ettei Lindtman pysty vastaamaan yksinkertaiseen kyllä-ei-kysymykseen.

Tentissä mukana ollut PS:n Riikka Purra toteaa, että Antti Lindtman ”keskittyi tyypilliseen demarointiin ja puhisi kritiikkiään sen sijaan, että olisi kertonut omaa linjaansa”.

– Vielä tentin alkuosassa pidin kirjaa noin suurin piirtein hänen lupaustensa ja peruutustensa hintalapusta, mutta putosin pian kärryiltä, Riikka Purra kertoo X:ssa.

