Antti Lindtmanin verokommentti ihmetytti – ”ei pysty vastaamaan yksinkertaiseen kysymykseen”

Yhteisövero oli yksi Ylen Kohti vaaleja -tentin puoluejohtajia torstai-iltana puhuttanut teema. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että yhteisöveron kevennys on ”täysin vastuuton, tehoton” toimi.

Myöhemmin tentissä juontaja sanoi haluavansa Antti Lindtmanilta ”ihan kyllä-ei-vastauksen, ei mitään pidempiä selityksiä”. Kysymys oli, että ”jos sinä olet seuraavassa hallituksessa, mahdollisesti seuraavana pääministerinä, niin nostetaanko yhteisöveroa uudestaan? Kyllä vai ei?”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Jos tää hallitus näin vastuuttoman päätöksen tekee, niin kyllä sitäkin pitää osana kokonaisuutta voida arvioida, Antti Lindtman vastasi.

– Eli et pystynyt vastaamaan siihen?, kokoomuksen Petteri Orpo heitti väliin kommentiksi epämääräisyydestä.

– Kyllä pitää osana kokonaisuutta harkita jos te teette näin vastuuttoman päätöksen, Lindtman toisti.

Kokoomuksen entinen puoluesihteeri Timo Elo kommentoi X:sssa, ettei Lindtman pystynyt tälläkään kertaa kertomaan mitään konkretiaa. Puolueen tutkimuspäällikkönäkin toiminut Antti Vesala ihmettelee, ettei Lindtman pysty vastaamaan yksinkertaiseen kyllä-ei-kysymykseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tentissä mukana ollut PS:n Riikka Purra toteaa, että Antti Lindtman ”keskittyi tyypilliseen demarointiin ja puhisi kritiikkiään sen sijaan, että olisi kertonut omaa linjaansa”.

– Vielä tentin alkuosassa pidin kirjaa noin suurin piirtein hänen lupaustensa ja peruutustensa hintalapusta, mutta putosin pian kärryiltä, Riikka Purra kertoo X:ssa.

Sen paremmin Antti Lindtman kuin muutkaan oppositiopomot eivät paljastaneet vaihtoehtojaan säästöille – eivät tämän kauden eivätkä ensi kauden. Lindtman varmisteli alusta loppuun. Hän keskittyi tyypilliseen demarointiin ja puhisi kritiikkiään sen sijaan, että olisi kertonut omaa… pic.twitter.com/lqkEWx7xUJ — Riikka Purra (@ir_rkp) April 10, 2026

Haukkuu yhteisöveron kevennyksen täysin edesvastuuttomaksi mutta ei kuitenkaan suostu kertomaan, peruisiko sen, mikäli sattuisi pääsemään hallitukseen. #ylevaalit pic.twitter.com/TGW284Iv4S — Anttї Vesala 🇺🇦🌻🎗️ (@anttivesala) April 9, 2026