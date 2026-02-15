Verkkouutiset

Mika Aaltolan mukaan Marco Rubion puhe sisälsi hienovaraisen varoituksen
TE: Tämä sähkösopimus suojaa talven hintapiikeiltä
, , ,

Antti Lindtmanin suunnitelmalle tyrmäys – ”Vastuutonta punapopulismia”

Kokoomuksen Tere Sammallahden mukaan SDP haluaa lisätä menoja ja korottaa veroja.
Antti Lindtman ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen eduskunnassa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Antti Lindtman ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen eduskunnassa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti katsoo Antti Lindtmanin SDP:n suunnitelman Suomelle tarkoittavan todellisuudessa vain menojen lisäämistä ja verojen korottamista.

Hän viittaa Helsingin Sanomien tästä löytyvään juttuun, siinä on selvitetty eri lähteistä, millaista politiikkaa SDP:n puheenjohtaja Lindtman ajaa. Jutussa listataan esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden palauttaminen, uusi aikuiskoulutustuki, uusia verotukia sekä suojaosien palauttamista sosiaalitukiin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Lindtmanin ”uusi suunnitelma” on lisätä julkisia menoja, korottaa veroja ja antaa lisää valtaa ay-liikkeelle, Tere Sammallahti summaa X-palvelun päivityksessään.

Hän jatkaa, ettei keinoja Suomen 10-12 miljardin euron kestävyysvajeen hoitamiseksi näy eikä kuulu.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ei siis uusi, eikä suunnitelma, vaan vanhaa vastuutonta punapopulismia, Sammallahti sanoo.

Samoilla linjoilla on sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.). Ministeri kertoi odottaneensa suurin odotuksin, mikä Lindtmanin suunnitelma on. Hänen mukaansa sellaista ei kuitenkaan todellisuudessa ole.

– Lista peruttavia säästöjä ja mielikuvan luomista jostain muutoksesta, mutta mistä?, Sanni Grahn-Laasonen kysyi.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos