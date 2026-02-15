Antti Lindtmanin suunnitelmalle tyrmäys – ”Vastuutonta punapopulismia”

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti katsoo Antti Lindtmanin SDP:n suunnitelman Suomelle tarkoittavan todellisuudessa vain menojen lisäämistä ja verojen korottamista.
Hän viittaa Helsingin Sanomien tästä löytyvään juttuun, siinä on selvitetty eri lähteistä, millaista politiikkaa SDP:n puheenjohtaja Lindtman ajaa. Jutussa listataan esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden palauttaminen, uusi aikuiskoulutustuki, uusia verotukia sekä suojaosien palauttamista sosiaalitukiin.
– Lindtmanin ”uusi suunnitelma” on lisätä julkisia menoja, korottaa veroja ja antaa lisää valtaa ay-liikkeelle, Tere Sammallahti summaa X-palvelun päivityksessään.
Hän jatkaa, ettei keinoja Suomen 10-12 miljardin euron kestävyysvajeen hoitamiseksi näy eikä kuulu.
– Ei siis uusi, eikä suunnitelma, vaan vanhaa vastuutonta punapopulismia, Sammallahti sanoo.
Samoilla linjoilla on sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.). Ministeri kertoi odottaneensa suurin odotuksin, mikä Lindtmanin suunnitelma on. Hänen mukaansa sellaista ei kuitenkaan todellisuudessa ole.
– Lista peruttavia säästöjä ja mielikuvan luomista jostain muutoksesta, mutta mistä?, Sanni Grahn-Laasonen kysyi.