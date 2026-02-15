Antti Lindtmanin suunnitelmalle tyrmäys – ”Vastuutonta punapopulismia”

Lindtmanin "uusi suunnitelma" on lisätä julkisia menoja, korottaa veroja ja antaa lisää valtaa ay-liikkeelle. Keinoja 10-12 MRD€ kestävyysvajeen hoitamiseksi ei näy eikä kuulu.



Ei siis uusi, eikä suunnitelma, vaan vanhaa vastuutonta punapopulismia. https://t.co/QZZJvbI3v8