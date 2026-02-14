Antti Lindtmanin suunnitelma hämmentää ministeriä: ”Eihän sellaista ole”

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ihmettelee viestipalvelu X:ssä SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin suunnitelmia, mikäli hän nousisi ensi eduskuntavaalien jälkeen pääministeriksi.
Ministeri viittaa tuoreeseen Helsingin Sanomien juttuun, jossa demarijohtajan keinoja Suomen suunnan muuttamiseksi esiteltiin. Suunnitelmassa listattiin muun muassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden palauttaminen, uusi aikuiskoulutustuki, uusia verotukia sekä suojaosien palauttamista sosiaalitukiin.
Grahn-Laasoselle suunnitelma – tai oikeastaan sen puute – tuotti pettymyksen.
– Luin suurin odotuksin, mikä on Antti Lindtmanin suunnitelma. Vaan eihän sellaista ole, Grahn-Laasonen harmittelee.
– Lista peruttavia säästöjä ja mielikuvan luomista jostain muutoksesta, mutta mistä?
Arvioiden mukaan listauksessa ehdotetut menolisäykset voisivat maksaa satoja miljoonia euroja. Samaan aikaan SDP on sitoutunut velkajarruun, mikä edellyttänee ankaraa kulukuria myös seuraavalla hallituskaudella.
Sopeutuksia olisikin löydettävä miljardien eurojen edestä heti kauden alussa.
Ministeri sanoo, että Lindtmanin listaus näyttääkin laskelmoivalta ja visiottomalta. Äänestäjän kannalta se ei myöskään lupaa hyvää.
– Kansalainen joutuu pettymään, jos demareita äänestää, Grahn-Laasonen päättää.