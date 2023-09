Antti Kurvinen Ylellä: Asumistuesta on ihan viisasta säästää

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo Ylen Politiikkaradiossa, että hallituksen asuntopoliittisissa linjauksessa luotetaan markkinaehtoisesti toimiviin asuntomarkkinoihin. Sirénin mukaan hallituksen koko ohjelmassa ja asuntopoliittisessa osuudessa vahvistetaan markkinoiden toimivuutta ja vähennetään julkisen rahan roolia.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvinen kommentoi, että todella paljon muutoksia ollaan tekemässä samaan aikaan. Hänen mukaansa keskusta on kuitenkin joihinkin säästöihin valmis.

– Asumistuesta säästäminen, sanoisin, että se on jopa välttämätöntä. Asumistukeen menee kohta melkein kolme miljardia euroa, Kurvinen toteaa ohjelmassa.

– Hallitus tekee ihan viisaasti siinä, että asumistuesta kiristetään ainakin jonkin verran.

Kurvisen mukaan asuntojen ja talojen arvot syrjemmässä laskevat, kun ”asumistuella kannustetaan asumaan ytimissä”.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoman (sd.) mielestä Suomen asuntopolitiikan linja on ollut menestystarina kansainvälisesti. Kun valtion tukemalla asuntotuotannolla on ollut iso rooli, se on Heinäluoman mukaan luonut kestävää kaupunkirakennetta ja muun muassa torjunut asunnottomuutta ja eriytymistä.

– Potilasta ohjataan nyt leikkauspöydälle ilman, että on tarvetta leikkaukselle, Heinäluoma kuvailee.

Kurvinen kertoo olevansa Heinäluoman kanssa eri mieltä asuntopolitiikan onnistumisesta, kun aiempaa harvempi alle 40-vuotias omistaa oman asuntonsa ja Suomessa asutaan verraten ahtaasti.

Sirénin mukaan tärkeää on varmistaa, että julkinen tuki kohdentuu oikein sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

– Aso-asunnot eivät kohdennu niille, jotka eniten tällaista tukea tarvitsevat.

Asumisoikeusasuntojen tukemisessa iso ongelma on Sirénin mukaan myös se, että käyttö- ja luovutusrajoitukset estävät kiinteistön myynnin tai vaikka tarpeen vaatiessa purkamisen. Näin ollen asunnoilla ei ole vakuusarvoa, eivätkä aso-yhtiöt saa pankkilainaa, Siren selventää ohjelmassa.

– Ara-tuotantoa ei myöskään olla romuttamassa, vaan se on edelleen varsin korkealla tasolla, Sirén jatkaa.

Ara-aloitusten hiljentymiseen vaikuttavat ennen kaikkea rakentamisen kohonneet kustannukset.