Antti Kaikkonen moittii Kelan johtajaa – ”Helsingistä ei pidä sanella”

Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kaikkonen on ottanut kantaa etätyökohuun. Kaikkosen mielestä läsnätyöstä linjannut Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen sekä suomalaisten laajat etätyökäytännöt kyseenalaistanut valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ovat väärässä.

– Ei Helsingistä käsin pidä sanella, missä suomalainen tekee työnsä. Etätyö on osa nykyaikaa – ei mikään ongelma, Kaikkonen ilmoitti X:ssä.

Kelan työntekijöiden olisi määrä olla toimistolla neljä päivää kuukaudessa, eli kerran viikossa, mikä Iltalehden mukaan on suututtanut työntekijöitä. Jutun mukaan ongelmia voisi syntyä etenkin paikkakunnilla, joista Kelan konttoreita on vähennetty, ja henkilöstöllä on siksi pidempi työmatka.

Kaikkosen mukaan Suomen talouden kangertelu ei johdu etätyöstä, vaan se lisää hyvinvointia ja työn imua, ja sitä kautta myös tuottavuutta. Paras ratkaisu tulee löytää tehtävän mukaan, oli se sitten etä-, läsnä-, tai hybridityö.

– Ylhäältä ei pidä sanella, mistä käsin suomalaiset tekevät työnsä. Työelämän ei enää pidä palata aikaan, jolloin kaikki istuivat toimistoissa kahdeksasta neljään, Kaikkonen vaatii.

Kaikkosen kommenttia on myös kummasteltu, sillä työnantajan tehtävänä on määritellä, missä työntekijät työskentelevät.

– Tervetuloa Antti käymään Kelassa. Meillä on menossa iso muutosprojekti (Eepos-hanke), joka on myös koko valtionhallinnon suurin IT-hanke tällä hetkellä. On erittäin epätodennäköistä, että hanke saataisiin onnistumaan ja toiminnan muutos Kelassa jalkautettua ilman läsnätyön merkittävää lisäämistä, Lasse Lehtonen kommentoi Kaikkosen päivitystä.

Hankkeessa Kela automatisoi etuuskäsittelyn tietojärjestelmät siten, että asiointi Kelan kanssa tulee helpottumaan, ja joissain asioissa sitä ei ehkä edes tarvita. Hankkeen arvo on yli puoli miljardia euroa kymmenen vuoden kehittämisjaksolle laskettuna. Lehtonen toteaa, että luonnollisesti projektin päätyttyä läsnätyö Kelassa tulee merkittävästi vähentymään.

Kaikkonen on vastannut kutsuun myöntävästi.

– Voidaan vaihtaa ajatuksia etätyön mahdollisuuksista ja haasteista, Kaikkonen sanoo.

Suomen talouden ongelmat eivät johdu etätyöstä, vaan olemattomasta talouskasvusta ja epävarmuudesta, joka estää kuluttamista ja jarruttaa investointeja. Etätyö lisää hyvinvointia ja työn imua – ja sitä kautta myös tuottavuutta. 2/3 — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) November 5, 2025

Tervetuloa Antti käymään Kelassa. Meillä on menossa iso muutosprojekti (Eepos-hanke), joka on myös koko valtionhallinnon suurin IT-hanke tällä hetkellä. On erittäin epätodennäköistä, että hanke saataisiin onnistumaan ja toiminnan muutos Kelassa jalkautettua ilman läsnätyön… — Lasse Lehtonen (@lasleh) November 5, 2025