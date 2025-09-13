Antti Häkkänen: Nato vahvistaa itäisen sivustan pelotetta

Nato on päättänyt vahvistaa itäisen sivustansa puolustusta ja pelotetta Puolaan kohdistuneiden ilmatilaloukkausten seurauksena. Liittokunnan Euroopan joukkojen komentajan (SACEUR) käynnistämä Eastern Sentry -toiminta mahdollistaa sotilaallisen valmiuden joustavan säätämisen koko itäisellä sivustalla.
Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) korostaa puolustusministeriön tiedotteessa, että Naton päätös on myös Suomen etu. Häkkäsen mukaan alkuvaiheessa toiminnan painopiste on Puolassa, mutta tavoitteena on ulottaa se kattamaan kaikki itärajan jäsenmaat.
– Suomella on hyvä valmius ja varautuminen kaikkiin turvallisuustilanteisiin. Tilanne rajoillamme on rauhallinen. Puolan tapahtumista johtuen Natossa on päätetty vahvistaa itäisen sivustan pelotetta ja puolustusta. Toiminnaltaan Easter Sentry tulee olemaan vastaavanlaista kuin Itämeren tapahtumien johdosta aiemmin käynnistetty Baltic Sentry, Häkkänen toteaa tiedotteessa.
Puolan tilanne osoittaa Naton etulinjan maiden ilma- ja ohjuspuolustuksen sekä Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisen merkityksen, Häkkänen muistuttaa.
– Myös me Suomessa seuraamme jatkuvasti turvallisuusympäristöämme ja meillä on valmius reagoida kaikkiin tilannekehityksiin, Häkkänen toteaa.
– Lisäksi Naton pelotteeseen ja puolustukseen liittyvää kokonaisvaltaista työtä on jatkettava päättäväisesti ja panostuksia yhteiseen puolustukseen on kiirehdittävä. Kesällä sovittu puolustusmenositoumuksen aikataulu on ehdoton minimi. Tämä on erityisesti Suomen kaltaisen etulinjan maan intressi.