Antti Häkkänen IS:lle: Tuki Ukrainalle vasta prosentin kymmenesosa Euroopan taloudesta

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) muistuttaa Ilta-Sanomien haastattelussa, ”että tämän sodan aikana on koko ajan liikkeellä erilaista tietoa, epävirallista tai tunnustelua tai huhuja tai muuta.”

– Ensinnäkin otetaan rauhassa, ennen kuin saadaan tarkempaa tietoa siitä, mitä on oikeasti vireillä. Toiseksi ilman Ukrainaa ja Eurooppaa ei mikään rauha tule. Venäjää ei pidä palkita sellaisilla rauhanehdoilla, jotka itse asiassa vain kannustavat Venäjää siihen, että voimankäyttö naapureita kohtaan olisi hyväksyttävää. Se on aivan selvä lähtökohta, Häkkänen sanoo IS:lle ja jatkaa:

– Mitä tässä on edes tapahtunut varsinaisesti? Joka viikko on erilaisia tietoja liikkeellä, kulissien takana tai julkisesti. En lähtisi dramaattisesti tästä hötkyilemään. Vaikka olisikin esitys pöydässä, sitä aletaan vasta sitten käsittelemään. Ja mitään sopimusta ei voi tehdä, koska Eurooppa jatkaa Ukrainan tukea koko ajan. Ukraina itse päättää tästä.

Häkkänen huomauttaa, että Venäjällä on pitkään halunnut, että ”he saavat lisää aluevaltauksia ja heikon Ukrainan puolustuskyvyn tuleville vuosille.”

– Ainakin julkisuudessa olleet tiedot näyttävät siltä, että tällaiset kriteerit palkitsisivat Venäjän. Venäjällä on valitettavasti ollut taipumus siihen, että he aina käynnistävät uuden sotilaallisen konfliktin ja sen jälkeen taas vähäksi aikaa jäädyttävät sen ja sitten taas saattavat yrittää uudestaan, toteaa Häkkänen ja jatkaa:

– Ja mitä tulee sitten itse tähän kokonaistilanteeseen, on päivänselvää, että [Vladimir] Putin on enemmän tai vähemmän näytellyt ja yrittänyt hämätä länttä, että olisi halukas tekemään rauhaa. Mutta jatkanut sotaa ja siihen varustautumista koko ajan.

Häkkänen muistuttaa, että tärkeintä on jatkaa ja sitoutua Ukrainan tukemiseen. Ukrainan tuki on tällä hetkellä vain 0,1 prosenttia Euroopan talouden koosta.

– Putin laskee sen niin, että se on heikko merkki.

Häkkänen muistuttaa, ettei kukaan voi tehdä jonkinlaista sopimusta Ukrainan pään yli.

– Ja kun eurooppalaiset haluavat vahvemman puheroolin näissä rauhanneuvotteluissa, niin vain omaa tukea vahvistamalla saa sen vahvemman puheroolin. Ja sitähän ukrainalaiset nyt painottavat.