Antti Häkkänen IS:lle Hornet-kohusta: Eihän tämä voi olla näin

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) kertoo Ilta-Sanomille pyytäneensä maan hallitukselta selvityksen siitä, missä Hornet-asiassa oikein mennään.

– Pitää jokin selvitys tulla. Ei tässä puhuta mistään luotiliiveistä vaan yhdestä tärkeimmistä asejärjestelmistämme, Antti Häkkänen sanoo IS:lle.

– Puolustusvoimien selvä viesti on, että yhtään hävittäjää ei voida antaa ilman, että oma puolustuskyky vaarantuu.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on vaatinut, että Suomessa pitäisi käydä keskustelua Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan. Hän on omien sanojensa mukaan keskustellut asiasta Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi torstaina, että Ukrainasta on tullut pyyntö keskusteluista.

– Olin näkeväni nyt jossain Marinilta sellaisen lausuman, että voidaan ryhtyä antamaan hävittäjiä jo ennen kuin uudet tulevat. Tämä alkaa jo olla aika kovaa puhetta, Häkkänen sanoo.

– Marin on jotenkin omalla linjallaan.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Häkkänen kertoo olleensa koko Venäjän hyökkäyssodan aikana tiiviissä yhteydessä valtiojohtoon ulko- ja turvallisuuspoliittisista linjauksista.

– Näin isossa kysymyksessä eduskunnan pitäisi olla mukana. Tästä on jouduttu lehdistä lukemaan, Häkkänen sanoo IS:lle.

– Olen jo syksyn aikana käynyt keskustelun puolustusvoimien näkökulmasta hävittäjiin. Siksi asia tuli vähän yllätyksenä. Oletin myös Marinin saaneen informaation, että hävittäjien antamiseen ei ole mahdollisuuksia, hän jatkaa.

– Eihän tämä voi olla niin, että asiaa vatkataan vain pahempaan sotkuun.

Häkkänen peräänkuuluttaa yhtenäistä linjaa hallitukselta.

– Pitäisi pohtia, onko edes valtioneuvoston sisällä tästä yhteinen näkemys. Jokaiselta ministeriltäkin tulee erilaisia linjauksia. Tätä ei ehkä hetken mielijohteesta kannata koko ajan paisutella joka suuntaan.