Antonivkan jättimäinen silta Hersonissa on tuhottu

Ukrainan Hersonista otetut videot ja kuvat osoittavat, että Antonivkan suuri maantiesilta on tuhottu. Iso osa sillasta puuttuu nyt kokonaan.

Venäläismiehittäjien uskotaan tuhonneen sillan vetäytyessään. Sosiaalisessa mediassa kiertävien videoiden perusteella sillan lähellä ei näy pahemmin venäläisjoukkoja.

Tuhotusta sillasta on julkaistu videoita myös venäläisillä propagandakanavilla.

Venäjän sotilasjohto on ilmoittanut miehittäjän joukkojen vetäytyvän pois Hersonin kaupungista Dneprin länsirannalla. Kyseessä on suuri strateginen ja symbolinen tappio Moskovalle. Vetäytymisen eteneminen ja aikataulu ovat toistaiseksi olleet hämärän peitossa. Venäläisillä sosiaalisen median kanavilla on kuitenkin kerrottu jopa suoranaisesta paniikista vetäytyjien keskuudessa. Joidenkin arvioiden mukaan joen länsipuolelle uhkaa jäädä jumiin jopa kymmeniä tuhansia venäläisiä.

The Antonovsky Bridge has been destroyed as well. pic.twitter.com/dxLc7TnspO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 11, 2022