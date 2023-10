Antisemitistit hyökkäsivät lentokentälle – miksi Kreml on hiljaa?

Moskovan Kremlin hiljaisuus Makhatshkalan lentokentän antiseminististä hyökkäystä koskien osoittaa Ukrainan sisäministerin neuvonantajan Anton Herastshenkon mukaan kaksi asiaa.

Toinen niistä on diktaattori Vladimir Putinin sisäinen voimattomuus, joka näkyy Herastshenkon mukaan aina silloin, kun tilanne karkaa käsistä.

Antisemitistiset mielenosoittajat tunkeutuivat Venäjällä Makhastshkalan lentokentälle tarkoituksenaan etsiä juutalaisia Tel Avivista lähteneeltä koneelta. Hyökkäyksestä on julkaistu useita kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa.

Videoiden perusteella hyökkääjät eivät kohtaa mainittavaa vastarintaa lentokentällä.

Herastshenkon luonnehtii hyökkäystä kesäkuisen Wagner-kapinan toistoksi.

– Lainvalvojat vain lähtevät ja heidän päällikkönsä piiloutuvat toimistoihinsa, sisäministerin neuvoantaja toteaa.

Kun Venäjän laillisuusvalvojat selviävät tilanteesta jonkun ajan kuluttua, Herastshenkon mukaan viranomaisten reaktio hyökkäykseen on selvä.

– Joko tilannetta käytetään parantamaan suhteita Israeliin tuomitsemalla ja rankaisemalla syyllisiä tai rangaistuksia ei jaeta ja vihanpito yltyy.

– Putin ajattelee, Kreml on hiljaa, Herastshenkon kirjoittaa.

