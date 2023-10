Antisemitismi on nousussa Euroopassa ja edessä voi olla terrori-iskuja

Kaksi tuntematonta henkilöä lähestyi Mitten kaupunginosassa Berliinissä sijaitsevaa synagogaa vain yksitoista päivää Hamasin johdolla suoritetun yli 1400 kuolonuhria vaatineen terrori-iskun jälkeen. Heidän tarkoituksenaan oli sytyttää rakennus tuleen polttopulloilla.

Aamuyöllä tapahtunut tuhopolton yritys epäonnistui, mutta poliisi ei saanut sen takana olleita tunnistettua tai otettua kiinni. Epäonnistunut yritys ei ollut yksittäistapaus vaan osa laajempaa, huolestuttavaa kehityskulkua Länsi-Euroopassa.

Antisemitistisiksi määriteltävissä olevien, juutalaisiin tai juutalaisuuteen kohdistuneiden välikohtausten määrän on uutisoitu lisääntyneen merkittävästi Hamasin hyökkäysten jälkeen. Saksan viranomaiset ovat arvioineet välikohtausten määrän kaksinkertaistuneen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna viime vuonna. Iso-Britanniassa määrän on laskettu peräti nelinkertaistuneen. Yksin Lontoossa tapahtuneiden antisemitististen välikohtausten määrä on uutisoitu kasvaneen yli 1200 prosenttia lokakuun aikana.

Osittain kasvua selittää laillisten, Palestiinaa ja vastarintaa tukevien ja Israelin miehitystä ja Gazaan kohdistuvaa sotilaallista toimintaa vastustavien mielenosoitusten yhteydessä esiintyneet antisemitistisiksi tulkittavissa olevat iskulauseet ja visuaaliset kuvastot.

Joissakin mielenosoituksissa on esiintynyt myös jopa EU:n terroristiseksi järjestöksi määrittelemän Hamasin terrori-iskun juhlimista ja glorifiointia sekä viestntää, joka voidaan määritellä laajemmin Israeliin kohdistuvan terrorismin tukemiseksi. Eräs esimerkki tällaisesta on terrori-iskussa käytettyjen riippuliitimien omaksuminen protesteissa käytettävään vastarintaa tukevaan kuvastoon.

Hämärtyneet rajat laillisen mielenosoittamisen, viharikosten ja ääriliikehdinnän tukemisen välillä selittävät osaltaan, miksi viranomaisten suhtautuminen Palestiinaa tukevien mielenosoitusten järjestämiseen on tiukentunut joissakin Euroopan maissa, kuten esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa.

Juutalaisiin ja juutalaisuuteen kohdistuneiden välikohtausten kasvun määrä muistuttaa selvästi vihapuheen ja väkivaltaisten tekojen välisen korrelaatiosta. Se on selkeästi läsnä myös antisemitismin yhteydessä.

Ilmiö ei rajaudu kuitenkaan pelkästään viharikoksiin. Se on läsnä myös ääriliikehdinnän ja sen vakavimman ilmenemismuodon eli terrorismin yhteydessä. Euroopassa toimii monenlaisia radikaali-islamistisia ja jihadistisia tahoja, joiden aatteessa antisemitismi muodostaa keskeisen tukijalan ja joka heijastuu niiden toiminnassa.

Terroritekoja

Euroopassa on nähty Israeliin kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen kaksi jihadistiseen liikehdintään liittyvää iskua.

Ensimmäinen tapahtui lokakuun 13. päivänä Ranskan Arrasissa ja toinen Brysselissä, Belgiassa kolme päivää myöhemmin.

Molemmat iskut kytkeytyvät Isisiin ja Ruotsin Koraanin häpäisyihin. Arrasin hyökkääjän tapauksessa viranomaisten on raportuitu tutkivan mahdollista kytköstä Israeliin kohdistuneeseen iskuun.

Tämän lisäksi Euroopassa on keskeytetty muutamia iskusuunnitelmia, joilla on kytkös konfliktiin. Saksan Duisburgissa pidätettiin viikko sitten Isisin jäsenyydestä vuonna 2017 tuomittu mies, jonka epäiltiin valmistelleen terrori-iskua. Hänen tarkoituksenaan oli ajaa autolla ihmisjoukkoon Israelia tukevan mielenosoituksen yhteydessä.

Päivää myöhemmin Belgian Anderlechtissa pidätettiin palestiinalaistaustainen turvapaikanhakija, joka oli kertonut paikallisille viranomaisille halustaan kuolla marttyyrinä itsemurhaiskussa.

Kummassakaan tapauksessa ei ole täysin selvää, kuinka pitkälle iskusuunnitelmat olivat kehittyneet.

Jihadistisen liikehdinnän yhteydessä toteutukseen asti etenevät iskut eivät ole poissuljettuja lähitulevaisuudessa.

Tässä yhteydessä onkin tärkeää huomioida, että juutalaisiin ja juutalaisuuteen kohdistuvat iskut ovat olleet osa ilmiön historiaa alueella. Esimerkiksi viime vuosikymmenellä nähtiin kaksi korkean profiilin iskua: Muhammed Merahin isku juutalaiseen kouluun Ranskan Toulousessa 2012, sekä Mehdi Nemmouchen hyökkäys Brysselin juutalaismuseoon kaksi vuotta myöhemmin.

On mahdollista, että Hamasin ja Israelin välinen konflikti heijastuu Euroopan radikaali-islamistisessa kentässä myös jihadistisen liikehdinnän ulkopuolella, etenkin mikäli Israelin maaoperaatio Gazassa pitkittyy ja aiheuttaa mittavaa humanitaarista kärsimystä.

Hamasin tukitoimintaa

Euroopassa tiedetään olevan Hamasiin kytkeytyvää terrorismin tukitoimintaa. Hamasiin liittyneitä terrorismituomioita on viime vuosina jaettu muun muassa Saksassa ja Itävallassa. On mahdollista – vaikkakin epätodennäköistä – että Euroopassa nähdään Hamasiin eksplisiittisesti kytkeytyneitä tai ryhmän inspiroimia terrori-iskuja. Tällaisia ei tiettävästi ole tapahtunut alueella aiemmin.

Myös Hizbollahiin ja Iraniin liittyvän shiia-jihadistisen liikehdinnän yhteydessä voi esiintyä konfliktiin kytkeytyvää terrorismia Euroopassa – etenkin mikäli Hizbollahin ja Israelin välinen konflikti kärjistyy sodaksi. Hizbollah kytkeytyy Iranin kansainvälisiin vaikutusverkostoihin, ja sen toimintaan lukeutuu myös kansainvälinen terrorismi – joskin al-Qaidaan ja Isisiin kytkeytyvää jihadistista liikehdintää rajallisemmin.

Edellinen konkreettinen esimerkki Hizbollahiin kytkeytyvästä terrorismin uhkasta Euroopassa nähtiin 2012, jolloin sen jäsen suoritti terrori-iskun Bulgarian Burgasissa. Surmansa sai kuusi Israelin kansalaista.

Israelin ja sen Palestiinaan kohdistuvan toiminnan vastainen aktivismi on voimakas, tunteellisesti resonoiva kysymys, joka yhdistää laajoja osia Euroopan muslimiväestöstä, alueella operoivia islamistisia toimijoita, sekä ääriliikehdinnän edustajia.

Israeliin kohdistuneen terrori-iskun jälkeiset tapahtumat Euroopassa osoittavat, että antisemitismi on konkreettisesti läsnä Palestiinaa tukevassa ja Israelia vastustavassa aktivismissa. Ilmiön laajuutta on kuitenkin vaikea hahmottaa. Selvää silti on, ettei antisemitismin ilmenemisessä ole kyse joukosta yksittäistapauksia vaan ne muodostavat alueellisen trendin.

Antisemitismin leimahtamista pyrkivät opportunistisesti hyödyntämään myös monet ääriliikehdintään kytkeytyneet toimijat niin radikaali-islamismin ja laajemmin islamismin kentällä kuin myös äärioikeistossa ja äärivasemmistossa. Tällä tulee todennäköisesti olemaan terrorismin uhkaa korottava vaikutus eri puolilla Eurooppaa.