Ano Turtiainen vuonna 2023. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ano Turtiainen sai turvapaikan Venäjältä

  • Julkaistu 29.12.2025 | 17:40
  • Päivitetty 29.12.2025 | 18:15
  • Politiikka, Venäjä
Ex-kansanedustaja kuvailee päätöstä historialliseksi.
Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen kertoo saaneensa poliittisen turvapaikan Venäjältä. Hän ilmoittaa asiasta maanantaina julkaisemallaan Youtube-videolla.

Videolla hän kutsuu päätöstä historialliseksi.

– Onko Suomessa yhtään kansanedustajaa, jolle olisi Venäjän federaatiosta myönnetty poliittinen turvapaikka, Turtiainen kysyy videolla.

Ano Turtiainen muutti aiemmin syksyllä Suomesta Venäjälle. Hän toimi kansanedustajana vuosina 2019–2023. Turtiainen nousi eduskuntaan perussuomalaisten ehdokkaana. Sittemmin hän siirtyi Valta kuuluu kansalle (VKK)-nimiseen puolueeseen. Turtiainen putosi eduskunnasta vuonna 2023.

Demokraatin mukaan eduskunta yrittää edelleen periä Turtiaiselta vuosien 2022–2023 ryhmäavustuksia yli 30 000 euron edestä. Rahojen käytöstä ei ole annettu selvitystä. Asia on edennyt ulosottoon, mutta prosessin toimeenpano voi olla haastavaa EU:n ulkopuolella.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo Demokraatille, ettei perinnän kautta ole saatu toistaiseksi mitään.

Ano Turtiainen on tullut viime vuosina tunnetuksi Kreml-myönteisistä kannanotoistaan ja itärajan sulun vastustamisesta.

Asiasta kertoi ensin Uutissuomalainen.

