Annika Saarikko: Keskusta voi tukea Riikka Purraa ja Wille Rydmania

Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa, että puolue voi osoittaa luottamusta hallitukselle ensi viikolla eduskunnan luottamusäänestyksissä.

Annika Saarikko sanoo kysyttäessä myös, että keskusta on valmis tukemaan niin ikään valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) ja elinkeinoministeri Wille Rydmania (ps.). Heitä odottaa muun opposition epäluottamuslause.

– Jos kaikki hallituksen ministerit voivat todeta, että tuo tiedonanto – jota siis en ole vielä nähnyt (nauhoitusta tehtäessä) – jos se on riittävän selvä, irtisanoutuu rasismista, vihapuheesta, sellaisesta yhteiskunnasta jolla on pahat seuraukset – jos nämä ministerit tähän sitoutuvat, niin silloin minusta voimme katsoa, että voimme myös heille osoittaa luottamusta, Annika Saarikko toteaa Sanna Ukkola Showssa.

Mukana haastattelussa ollut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen kommentoi, että tämä ”kuulostaa rakentavan oppositiopuolueen puheenjohtajan puheelta”.

Annika Saarikon mukaan he ovat toivoneet, että tiedonannon kokonaisuus on riittävän selkeä.

– (Ja jos silloin) voidaan myös todeta, että hallituksen kaikki ministerit ovat sitoutuneet taisteluun rasismia vastaan, eriarvoisuutta vastaan, niin meillä on edellytykset hallitusta tässä tukea, Saarikko toteaa.

– Olen toivonut, että saman olisi voinut tehdä myös muu oppositio. Ennen kaikkea siksi, että minusta tämä ei ole asia jossa on taktiikan tai pelin politiikan paikka, vaan tämä on tärkeä viesti Suomesta. Ja ennen kaikkea niille suomalaisille, joille rasismi on arkipäivää.

– Olisi erittäin hienoa, jos koko eduskunta voisi antaa tästä yhteisen viestin.

Saarikko korostaa, että ”siksi annamme tässä hallitukselle tuen – jahka nyt ensiksi luemme paperin ja käy ilmi, onko koko hallitus ja itse sen ministerit paperin takana”.