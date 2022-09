Annika Saarikko esittää Suomeen radikaalia veroreformia

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä Suomessa pitäisi toteuttaa radikaali veroreformi, jolla eläkeiän ylittäneet ihmiset saataisiin jatkamaan työelämässä pidempään.

– Se olisi tehokkain ja nopein keino työvoimapulaamme, Saarikko sanoi Keskuskauppakamarin Suuressa veropäivässä torstaina.

Hänen mukaansa veroreformilla olisi lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Työelämässä jatkavilla ihmisillä olisi enemmän käytettävissä rahaa kuin eläkkeellä, ja samalla eläkemenot alenisivat.

– Tämä lisäisi myös ihmisten työpanosta ja kulutuskysyntää.

Saarikon mukaan reformi olisi hyvä vaihtoehto myös ikuiselle yhteiskunnalliselle väännölle siitä, mikä on sopiva eläkeikä. Uudistuksen myötä ihmiset voisivat jatkaa työelämässä oman vointinsa ja jaksamisensa mukaan.

Talouden kuva on synkkä

Valtiovarainministeri myöntää, että tällä hetkellä talouden kuva on synkkä.

– Yritysten kulut nousevat ja kuluttajien ostovoima rapautuu. Korot nousevat, mikä syö luottamusta ennätyksellisen alhaiselle tasolle.

Vaikea taloudellinen tilanne on seurausta useista kriiseistä, ennen kaikkea koronaviruspandemiasta ja Ukrainan sodan myötä alkaneesta energiakriisistä.

– Tämä aika on muuttamassa meitä ja kulutustamme. Tämä muuttaa yritysten halua ja rohkeutta investoida, ei vain Suomessa vaan ympäri maailmaa. Talouskasvu uhkaa ensi vuonna hidastua nollaan.

Hankalasta tilanteesta huolimatta Saarikon mukaan ei kannata synkistellä. Jotta tulevaisuutta voidaan visioida, on myönnettävä tosiasiat.

– Tuleva talvi on koetinkivi etenkin kuluttajien kukkarolle, mutta myös yritysten kannattavuudelle. Nousevat asuntolainojen korot aiheuttavat monille satojen eurojen lisämenot ja tästä on syytä kantaa huolta.

”Velalla on väliä”

Vaikeassa tilanteessa valtio on lupautunut myöntämään kompensaatiota vaikeimmassa taloustilanteessa oleville kotitalouksille. Toisin kuin esimerkiksi Saksassa, Suomessa yrityksille ei ainakaan toistaiseksi ole myönnetty ylimääräisiä energiatukia.

– Olemme suosineet maltillista linjaa ja haluan, että tästä käydään avointa yhteiskunnallista keskustelua. Lähtökohta on, että meillä ei ole varaa (suomalaisten yritysten tukemiseen), mutta toisaalta meillä ei ole varaa siihenkään, että suomalaiset yritykset ovat heikommassa asemassa verrokkimaihin nähden.

Kriisitilanteessa myös valtion velkaantuminen on kiihtynyt ja korkomenot ovat kaksinkertaistuneet. Saarikon mukaan on tosiasia, että velalla ja sen määrällä on väliä.

– Minulle ja keskustalle se ei ole epäselvää, emme ole vasemmistopuolue. Siitä emme pääse mihinkään, että meillä on liikaa menoja ja liian vähän tuloja. Syömme enemmän kuin tienaamme, Saarikko sanoi.

Puheenvuoronsa yhteydessä Saarikko myös kertoi, että maakuntaveroa ei valmistella.