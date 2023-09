Anna Kontula: Kommunistina uskon ihmisen vapauteen ajatella

Hallitus julkaisi torstaina tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Sen mukaan hallitus selvittää mahdollisuudet kieltää kommunismin ja natsismin symbolien käyttämisen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula avaa viestipalvelu X:ssä ajatuksiaan tiedonannon kirjauksesta.

– Koska olen tämänhetkisen tiedon mukaan eduskunnan ainoa kommunisti, lienee minulla jonkin lainen velvoite kommentoida asiaa, hän kirjoittaa viestiketjussa.

– Ensinnäkään, mitään erityisen uutta tässä ei ole. Kokoomus on ollut kieltämässä äärioikeiston aplodeeratessa kommunistista toimintaa ennenkin. Se ei varsinaisesti ole sen historian ylevimpiä hetkiä, vaikka mistä kulmasta tarkastelisi, hän jatkaa.

Kontulan mukaan hallitus on ilmeisesti hakenut mallia Puolasta, jossa ”kytkös natsisimin ja kommunismin välille on jo viety lakiin”.

– Tämä kopiointi osoittaa hallituksen heikkoa aatehistoriallista ymmärrystä: ”natsismi” on yhden maan yhteen lyhyehköön ajanjaksoon assosioituva fasismin sovellus. Sen tunnuksien kiellot maailmalla perustuvat tämän fasismin alamuodon ja (Adolf) Hitlerin Saksan vahvaan yhteyteen. On vahvasti kyseenalaista, onko mitään ”natsismia” sen ulkopuolella olemassakaan. ”Kommunismi” taas on yksi suurista ideologioista. Vaikka puhuttaisiin vain rajatusti vasemmistolaisesta kommunismista, kyse on valtavasta määrästä sovelluksia eri puolilla maailmaa noin 200 vuoden ajanjaksolla, vasemmistoliiton kansanedustaja kirjoittaa.

– Kommunismin (kuten kaikkien muidenkin suurten ideologioiden) nimissä on tehty paljon pahaa ja paljon hyvää, lukuisilla erilaisilla menetelmillä ja motiiveilla. Jos ”natsismille” halutaisiin tasapainosyistä löytää vasemmistosta vastapari, se voisi olla esimerkiksi (Josif) Stalinin ajan Neuvostoliiton käyttämät tunnukset. Kommunismin kanssa samaa sarjaa taas ovat semmoiset käsitteet kuin sosiaalidemokratia, oikeistokonservatismi ja anarkismi, hän jatkaa.

Kontula sanoo, että monista maista löytyy parlamentaarisen perinteen omaavia kommunistisia puolueita. Kommunisteja on myös Euroopan parlamentissa.

– Olenkin skeptinen, että kommunistiseen symboliikkaan yleisellä tasolla kohdistuva kielto voitaisiin muotoilla yhteensopivaksi kv-ihmisoikeussitoumusten kanssa. Ainakaan maabrändiä sillä ei kirkasteta, paitsi ehkä Puolassa, hän kirjoittaa.

Kontula kertoo, ettei hän kannata myöskään muiden poliittisten symbolien kieltämistä.

– Koska kommunistina uskon ihmisen vapauteen ajatella – toisin kuin istuva hallituksemme.

