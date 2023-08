Petteri Orpo: Syrjivät rakenteet ja asenteet pitää muuttaa

Valtioneuvosto on hyväksynyt torstaina pidetyssä yleisistunnossaan eduskunnalle annettavan tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) muistutti tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä asian eteen.

– Me olemme edelläkävijöitä. Tästä huolimatta rasismi on edelleen myös suomalaisen yhteiskunnan ongelma. Esimerkiksi työmarkkinoiden puolella ja koulutuksessa on syrjiviä rakenteita ja asenteita, joita pitää muuttaa. Muutos edellyttää rehellistä keskustelua ja siitä kumpuavia toimia, Petteri Orpo totesi.

Pääministerin mukaan hallitus aikoo ryhtyä kyseisiin toimiin määrätietoisesti. Hän painotti, ettei rasismille tule antaa tilaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Hallitus on jo ohjelmassaan sitoutunut edistämään demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia.

– Hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti, Orpo jatkoi.

Tiedonannossa kirjataan useita toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja rasismin torjumiseksi. Monet niistä nojaavat hallitusohjelmaan, mutta mukana on myös uusia toimia.

Tiedonanto täydentyy myöhemmin erillisellä toimenpideohjelmalla. Hallitus sitoutuu pääministerin mukaan tekemään työtä rasismin ja syrjinnän torjumiseksi koko vaalikauden ajan. Työtä johtaa valtioneuvoston kanslia, jonne kootaan syrjinnän vastaista osaamista.

– Toivon, että kaikki poliittiset puolueet ja yhteiskunta laajemmin ovat mukana tässä työssä, Petteri Orpo sanoi.

Lainsäädännön valvonnassa puutteita

Tiedonanto nojaa hallitusohjelmaan ja edellisten hallitusten työhön. Sitä valmistellut työryhmä kuuli työssään noin sataa tahoa.

Tiedonantoa koskevien kuulemisten perusteella Suomen lainsäädäntö on kokonaisuutena hyvällä tasolla. Suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin edelleen syrjiviä asenteita ja rakenteita esimerkiksi työmarkkinoilla ja koulutuksessa, joita pitää muuttaa.

– Yhdenvertaisuuden toteutumisessa ilmenevät puutteet perustuvat enemmänkin lainsäädännön puutteelliseen toteutumiseen ja valvontaan. Hallituksen toimet painottuvat siten niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista käytännössä voidaan edistää. Lainsäädännössä on luonnollisesti kuitenkin edelleen yksittäisiä kehittämistarpeita, tiedonannossa todetaan.

Pääministerin johdolla käydään vuosittain pyöreän pöydän keskustelu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisestä. Pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan kootaan syrjinnän vastaista osaamista ja käynnistetään rasismin vastainen kampanja yhdessä työmarkkina- urheilu-, kulttuuri ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työtä ja vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa vahvistetaan. Poliisin ennalta estävää työtä ja Ankkuritoimintaa kehitetään.

Hallitus käynnistää myös koko koulutusjärjestelmän kattavan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelman. Maahanmuuttajataustaisten lasten osallistumista varhaiskasvatukseen lisätään ja vakiinnutetaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa käytettävä tasa-arvorahoituksen määrärahataso.

Tiedonannossa korostetaan, että hallitusohjelman linjan mukaan Suomeen kotoudutaan työllä. Työelämän syrjimättömyyttä edistetään työmarkkinajärjestöjen kanssa. Yrityspalveluihin esimerkiksi sisällytetään rekrytointisyrjintää torjuvia palveluita. Maahanmuuttajanaisten siirtymistä työmarkkinoille edistetään ja organisaatioiden mahdollisuuksia tukea syrjintää ja rasismia kohtaavia työntekijöitä parannetaan esimerkiksi hyödyntämällä koulutuksia ammattilaisille.

Lainsäädännössä kiristetään työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättäviä rangaistuksia ja tehostetaan valvontaa. Vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan ehkäistään ja holokaustin kieltäminen kriminalisoidaan. Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

Valtioneuvosto tehostaa myös omaa toimintaansa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä ja EU:ssa Suomi jatkaa pitkää ihmisoikeuspoliittista linjaansa muun muassa naisten, tyttöjen, vammaisten henkilöiden, alkuperäiskansojen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi.

Valtioneuvosto on antanut tiedonannon eduskunnalle, jossa sitä käsitellään ensi viikolla käynnistyvällä syysistuntokaudella.

LUE MYÖS:

Näin hallitus taistelee rasismia vastaan – lue 13-sivuinen tiedonanto sanasta sanaan (VU 31.8.2023)