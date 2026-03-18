Anna-Kaisa Ikonen ei hae enää kokoomuksen varapuheenjohtajaksi

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen kertoo, ettei asetu enää ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi ensi kesän puoluekokouksessa.

– Kokoomus on upea joukkue, ja on ollut kunnia toimia kuusi vuotta puoluejohdossa kokoomuksen varapuheenjohtajana. Kiitän saamastani luottamuksesta, Ikonen sanoo Instagram-päivityksessään.

– Koen kuitenkin, että oltuani täydet kolme kautta varapuheenjohtajana, on aika tehdä tilaa myös uusille kyvyille puoluejohtoon. En siis asetu enää neljättä kertaa ehdolle, vaan keskityn täysillä työhöni ministerinä ja jatkan työtä suomalaisten eteen kokoomuksen ministeriryhmän jäsenenä yhdessä puoluejohdon kanssa, hän jatkaa.

Ikonen kiittää pääministeriä ja puolueen puheenjohtajaa Petteri Orpoa yhteistyöstä ja sanoo antavansa hänelle jatkossakin tukensa.

– Me kokoomuslaiset olemme vahvoja talouden ja turvallisuuden osaajia, ja teemme töitä näiden asioiden eteen joka päivä. Pidän tärkeänä, että jatkossakin tuomme turvaa ja luomme talouskasvua. Sen rinnalla meidän on etenkin tässä ajassa katsottava rohkeasti eteenpäin tulevaisuuden mahdollisuuksiin: kasvatettava osaamista, puhuttava sivistyksen ja välittämisen puolesta ja kehitettävä Suomea, jotta hyvinvointiyhteiskuntamme kantaa myös seuraavat polvet, Ikonen summaa.

