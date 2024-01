Angola pakottaa Venäjän ulos timanttikaivoksestaan

Angolan hallituksen kerrotaan pakottavan venäläistä timanttialan suuryritystä Alrosaa vetäytymään timanttien louhintaprojektista Catocasta. Alrosa omistaa kaivoksessa louhintaa harjoittavasta kaivosyhtiöstä Sociedade Mineira de Catocasta 41 prosenttia ja Angolan valtio loput sen otettua haltuunsa reilu vuosi sitten kiinalaisen sijoitusyhtiö LL International Holdingin 18 prosentin osuuden.

Portugalin kielialueen johtavan talouslehden Expansãon mukaan Angolan viranomaiset ovat jo kuukausia yrittäneet päästä eroon Alrosasta, koska kaivoksen tuottamien timanttien myynti on lähes mahdotonta Venäjän vastaisten pakotteiden takia. Angolan valtion kaivosyhtiö Endiaman toimitusjohtaja Ganga Juniorin mukaan monet pankit kieltäytyvät yhteistyöstä heidän kanssaan venäläisyhtiön mukanaolon takia.

Alrosa on ilmaissut valmiutensa irtautua projektista, mutta vain saatuaan rahallisen korvauksen tekemistään investoinneista. Angolan hallitus kuitenkin kieltäytyy tästä huomauttaen, että kaivos on Angolan perintökohde, minkä vuoksi maa ei ole siitä velkaa kellekään, ja että Alrosa on velvollinen lähtemään välittömästi ilman mitään vaatimuksia.

Tammikuun puolivälissä Angolan ja Venäjän delegaatiot tapasivat Arabiemiirikuntien Dubaissa yrittäen saada jumiutuneen tilanteen ratkaistua. Yksi neuvotelluista vaihtoehdoista on Alrosan poistuminen maasta sillä takauksella, että se voi palata, kun pakotteet tulevaisuudessa poistetaan. Kremliä kuitenkin arveluttaa tällainen ehdotus, koska Angola on lähentynyt Yhdysvaltoja.

Catoca on maailman neljänneksi suurin timanttiesiintymä. Vuonna 2019 sen varannoiksi arvioitiin 120 miljoonaa karaattia. Sieltä louhitaan vuosittain timantteja noin 6,8 miljoonan karaatin edestä. EU asetti pakotteet Alrosalle 3. tammikuuta. Niiden taustalla on EU:n 12. pakotepaketin mukainen venäläisten timanttien tuontikielto, joka tuli voimaan vuoden alusta.

Yhdysvallat asetti Alrosan pakotteiden alaiseksi jo huhtikuussa 2022. Alrosan osuus maailman timanttituotannosta on 28 prosenttia. Venäjän valtio omistaa yhtiöstä vähän yli kuusi prosenttia. Angolassa Alrosa on toiminut vuodesta 1992 lähtien.