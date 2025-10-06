Angela Merkel syytti Puolaa ja Baltiaa sodasta – Kremlin kriitikko raivostui

Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel on syyttänyt Puolaa ja Baltian maita Vladimir Putinin hyökkäyksestä Ukrainaan.

Vuosina 2005–2021 Saksaa johtanut Merkel esitti rajun väitteen unkarilaisen Partizan-lehden haastattelussa. Asiasta kirjoittaa muun muassa Daily Mail.

Taustalla on syyskuussa 2014 solmittu Minskin sopimus, jonka tavoitteena oli pysäyttää taistelut Itä-Ukrainassa.

Merkel väitti, että ensimmäinen Minskin sopimus ”toi rauhan” vuosien 2015 ja 2021 välille ja antoi Ukrainalle aikaa ”kerätä voimia” ja ”tulla erilaiseksi maaksi”.

Entisen liittokanslerin mukaan vuonna 2021 hän tunsi, ettei Putin enää ottanut Minskin sopimusta vakavasti.

– Siksi halusin uuden formaatin, jossa voisimme puhua suoraan Putinin kanssa Euroopan unionina, Merkel totesi haastattelussa.

– Jotkut ihmiset eivät tukeneet tätä. Nämä olivat pääasiassa Baltian maat, mutta myös Puola oli sitä vastaan, hän jatkaa.

Merkel lisäsi, että nämä neljä kansakuntaa pelkäsivät, ettei EU:lla olisi yhteistä politiikkaa Venäjää kohtaan”.

– Joka tapauksessa se ei toteutunut. Sitten lähdin virasta, ja sitten Putinin aggressio alkoi, hän totesi.

Venäjällä aiemmin työskennellyt suursijoittaja ja Kremlin arkkiviholliseksi kutsuttu William ”Bill” Browder on kommentoinut Merkelin puheita viestipalvelu X:ssä.

– Entinen Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoo Puolan ja Baltian maiden olevan vastuussa Putinin sodasta Ukrainassa!?! Mitä ihmettä! Browder kirjoittaa.

– Ei ihme, että Saksalla oli niin katastrofaalinen Venäjä-politiikka hänen johdollaan, hän jatkaa.

