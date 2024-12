Ampumaradat saavat lisää rahaa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää 1 250 000 euroa lisärahoitusta ampumaratojen kehittämiseen. Rahoitus kohdistuu nykyisten ampumaratojen parantamiseen ja uusien ratojen kehittämiseen ympäri Suomen.

– Ampumaradat ovat keskeinen osa harrastus-, kilpailu- ja maanpuolustustoimintaa. Nyt tehdyt päätökset ovat tärkeä askel ratojen toimintaedellytysten turvaamisessa ja lupaprosessien sujuvoittamisessa, sanoo eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok).

Valtiovarainvaliokunta painottaa, että ampumaratojen kehittäminen on välttämätöntä, jotta sekä ammunnan harrastajat että maanpuolustuksen kannalta tärkeät toimijat voivat harjoitella asianmukaisissa olosuhteissa. Päätös vastaa myös hallitusohjelman linjauksiin, joissa korostetaan ampumaratojen määrän ja laadun parantamisen tärkeyttä.

Puolustusvaliokunta on jo aikaisemmin vuoden 2025 budjettia koskeneessa lausunnossaan painottanut, että ampumaratojen riittävä määrä on turvatta. Puolustusvaliokunta on kiinnittänyt tähän kysymykseen toistuvasti huomiota.

– Tämä valtiovarainvaliokunnan esittämä lisärahoitus on merkittävä investointi Suomen turvallisuuteen, kun mahdollisuudet osallistua ampumaharrastus- ja maanpuolustustoimintaan parantuvat. On tärkeää, että radoille turvataan vakaat ja kehityskelpoiset olosuhteet, jotka mahdollistavat niiden pitkäaikaisen käytön, Kopra sanoo.