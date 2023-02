Ammusbunkkeri räjähti, useita venäläissotilaita kuollut

Kuuden venäläissotilaan kerrotaan kuolleen ja yhden haavoittuneen tulipalossa ja sitä seuranneessa räjähdyksessä Kurskin alueella.

Valtionmedian mukaan välikohtaus sattui maanantaina lähellä Ulanokin kylää, joka sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa. Bunkkeriin oli tiettävästi varastoitu venäläisjoukkojen käyttämiä ammuksia.

Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut kuuden henkilön saaneen surmansa. Tulipalon väitetään syttyneen paloturvallisuutta koskevan ”törkeän huolimattomuuden” seurauksena.

Meduza-lehden mukaan tulipalo olisi räjäyttänyt bunkkeriin sijoitetut ampumatarvikkeet.

Venäjän asevoimat on linnoittanut jo kuukausien ajan Ukrainan vastaista rajaa Kurskin ja Belgodorin lähialueilla. Toimenpiteitä on perusteltu Ukrainan väitetysti suunnittelemilla hyökkäyksillä. Aluetta on käytetty venäläisjoukkojen merkittävänä huoltokeskuksena.