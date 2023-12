STTK:n Antti Palola: Ay-liikkeelle on varattu narrin rooli

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan mukaan työmarkkinoilla eletään levottomuutta herättäviä aikoja.

Keskusjärjestön edustajistolle puhunut Palola moitti Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaa ja sen sisältämiä työmarkkinauudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia.

– Hallitusohjelma teki elinkeinoelämän ja yrittäjien ikiaikaisista päiväunista kerta heitolla totta, hän sanoi puheessaan.

Palola listasi hallituksen toimia, joita STTK vastustaa.

– Tiedämme jo, mitä ohjelma toteutuessaan tarkoittaa yhteiskunnan heikompiosaisille kuten esimerkiksi työttömille, pienipalkkaisille, asumistuen varassa eläville, yksinhuoltajaperheille tai opiskelijoille. Työtaisteluoikeutta rajoitetaan tavoitteena vahvempi isäntävalta, Palola sanoi.

– Koulutuksesta ja osaamisesta leikataan lakkauttamalla hyvin toimiva aikuiskoulutustuki, vaikka digitalisaatio etenee ja pitäisi ottaa harppaus vihreään siirtymään. Niin sanotulla Suomen mallilla halutaan luoda vientialavetoinen palkkakatto, joka toteutuessaan jäädyttäisi naisvaltaisten alojen palkkakehityksen. Ja niin edelleen, hän jatkoi.

Ay-johtajan mielestä hallitus suhtautuu työntekijäpuoleen ylimielisesti.

– Hallitus käyttäytyy kuin hovi, jossa kuningas ja kuningatar suhtautuvat kansaansa alamaisina. Ammattiyhdistysliikkeelle on hovissa varattu narrin rooli, Palola totesi.

– Hallitus ja suomalainen elinkeinoelämä haluavat laittaa suomalaiset palkansaajat junan kolmanteen luokkaan, mutta itse istuvat salonkivaunussa. Eikä riitä, että hallitus leikkaa heikompiosaisilta. Sen lisäksi hallitus on keventämässä veroja hyvin toimeen tulevilta. Kun Suomen talouden on ennustettu lähikuukausina hyytyvän, nämä ovat outoja yhtälöitä.

Palola varoitti puheessaan hallituksen toimien seurauksista.

– Vaikka ne eivät näkyisi välittömästi, on syytä olla erittäin huolissaan siitä, millainen on horisontissa siintävä Suomi. Kivijalkoja, joiden varaan suomalainen menestys on rakennettu, murennetaan pala palalta. Tällä tyylillä Suomea viedään luokkayhteiskunnaksi, joissa rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät, vastakkainasettelu lisääntyy ja sen myötä levottomuus ja turvattomuus.