Amerikkalaisupseeri: Vladimir Putinin pahin painajainen tikittää rajan toisella puolella

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää Ukrainaa uhkana itselleen ja maalleen, koska hän muistaa edelleen hyvin Berliinin muurin ja kommunismin romahduksen. Näin arvioi Saksan politiikkaan ja asevoimiin erikoistunut USA:n asevoimien upseeri Fred Hoffman.

Hän muistuttaa, että Vuonna 1989 Putin oli KGB:n upseeri Dresdenissä, kun Berliinin muuri murtui ja kommunismi romahti.

– Miten se romahdus tapahtui? Itäsaksalaiset katsoivat (laittomasti) Länsi-Saksan televisiota ja näkivät, että heidän läntisten naapureidensa elämä oli paljon parempaa kuin Itä-Saksassa. Enemmän vapauksia. Paremmat tulot. Enemmän mahdollisuuksia. Parempi elämänlaatu. Joten itäsaksalaiset äänestivät jaloillaan ja pakenivat. Putin koki pian Itä-Saksan romahduksen omakohtaisesti, Hoffman toteaa Twitterissä.

– Nykyään Putinin pahin painajainen on Ukraina, jossa järjestetään vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja vapaine tiedotusvälineineen, ihmisoikeuksineen sekä sanan- ja uskonnonvapauksineen.

Hän korostaa, että Venäjän naapurimaa Ukrainassa on jo korkeampi elintaso kuin Venäjällä.

– Ukraina ei ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan, mutta toisin kuin Venäjä, se on jo ottanut merkittäviä harppauksia siihen suuntaan. (Verratkaa Pohjois- ja Etelä-Korean kehityskulkuja vuodesta 1970, jos haluatte nähdä historiallisen ennakkotapauksen.)

– Menestyvä Ukraina on yksinkertaisesti tikittävä aikapommi itsevaltaiselle revansistitsaarille Kremlissä. Joten kyllä, Ukraina oli eksistentiaalinen uhka Putinin kleptokraattiselle hallinnolle. Mutta ei niistä absurdeista syistä, joihin Kreml tukeutuu.

Here's why I believe Ukraine was, and remains, such a threat to Vladimir #Putin: In 1989, Putin was a KGB officer in Dresden when the Berlin Wall fell and communism collapsed. How did that collapse happen? East Germans who were (illegally) watching West German TV saw that their… pic.twitter.com/EiYWgC6aEC

— Fred Hoffman, D.Sc. 🇺🇸🇺🇦 (@InfoAgeStrategy) March 26, 2023