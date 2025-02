Amerikkalaisten näkemykset Ukrainasta muuttuneet täysin

Suuri osa amerikkalaisista on nykyään sitä mieltä, että Yhdysvallat on tukenut liikaa Ukrainaa Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alettua. Uusimpien kyselyjen tuloksia esiteltiin uutiskanava CNN:llä.

Edellinen presidentti Joe Bidenin hallitus antoi yli 175 miljardia dollaria taloudellista ja sotilaallista apua Ukrainalle helmikuusta 2022 lähtien. Sodan alussa vain harva amerikkalainen oli sitä mieltä, että Yhdysvallat on ollut liian antelias. Nyt amerikkalaisten ja varsinkin republikaanien käsitykset ovat muuttuneet täysin.

Tämän vuoden helmikuussa tehdyssä kyselyssä 41 prosenttia amerikkalaisista katsoi, että tukea on annettu liian paljon. Kun sota alkoi helmikuussa 2022, näin ajatteli vain 7 prosenttia.

– 62 prosenttia republikaaneista sanoo, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle on liiallista. Mikä ero vain kolmessa vuodessa, CNN:n vanhempi datatoimittaja ja analyytikko Harry Enten esittelee yllättyneen oloisena lukuja jutun alla olevalla videolla.

Hän muistelee, että vielä hetki sitten amerikkalaisten takapihoilla liehui Ukrainan lippuja.

– Niitä on nykyään paljon vähemmän, koska amerikkalaisten mielipiteet Ukrainasta ovat muuttuneet dramaattisesti, Enten toteaa.

Amerikkalaisten suhtautuminen Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiin on kyselyjen mukaan muuttunut radikaalisti, ja luottamus hänen johtajuuteensa on laskenut jyrkästi. Vuonna 2022 selvä enemmistä eli 72 prosenttia oli sitä mieltä, että Zelenskyi tekee oikeita ratkaisuja maailmaa koskevissa asioissa. Viime vuonna näin ajatteli enää 48 prosenttia.

Kyselyjen mukaan amerikkalaiset toivovat myös rauhaa. 78 prosenttia ilmoittaa tukevansa neuvoteltua rauhansopimusta Venäjän ja Ukrainan välillä.

"Holy Toledo" American support for Ukraine has plummeted since Russia's invasion of Ukraine in 2022.

The percentage who say the U.S. is doing too much is up 6-fold from 7% to 41%. Among the GOP, it's north of 60%

U.S. confidence in Zelensky has dropped from 72% to under 50%. pic.twitter.com/JjN8LHEQlr

— (((Harry Enten))) (@ForecasterEnten) February 17, 2025