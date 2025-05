Amerikkalaismedia esittelee Suomen jäänmurtajia: Näitä Donald Trump haluaa

Suomi on jäänmurtajien rakentamisessa maailman parhaiden joukossa, kertoo Yhdysvaltalainen sanomalehti Wall Street Journal suomalaista jäänmurtajaosaamista käsittelevässä artikkelissaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on osoittanut suurta kiinnostusta jäänmurtajia kohtaan. Jutun mukaan noin 80 prosenttia maailman jäänmurtajista on joko rakennettu Suomessa tai niiden suunnittelussa on hyödynnetty suomalaista osaamista.

Jäänmurtajien rakentaminen ei ole helppoa tai halpaa. Alusten rakentaminen vaatii myös erikoisosaamista, jota eläköityneen Yhdysvaltain laivaston upseerin Peter Rybskin mukaan löytyy Suomesta.

– Minne tahansa katsotkin jäänmurron alalla, löydät suomalaisen, hän sanoo.

Rybskin mukaan Suomen erityispiirteisiin kuuluu kyky tuottaa pieniä määriä monimutkaisia aluksia kustannustehokkaasti.

Vaikka jäänmurtajia rakentava Helsingin telakka ei ole suomalaisomistuksessa, ei Rybski ole huolissaan osaamisen katoamisesta. Hänen mukaansa kokemusta ja osaamista ei ole helppo kopioida.

Helsingin telakka oli venäläisomistuksessa, mutta se myytiin kanadalaiselle Davie Shipbuildingille Venäjän aloitettua täysimittainen hyökkäys Ukrainaan.

Yhtiön toimitusjohtaja James Daviesin mukaan suomalaiseen erikoisosaamiseen kuuluu tapa aloittaa aluksen rakentaminen jo suunnitteluvaiheessa, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Daviesin mukaan suomalainen malli toimii erittäin hyvin.

Jäänmurtajan tulee kyetä operoimaan hyvin vaikeassa ympäristössä ja äärimmäisissä sääolosuhteissa. Olosuhteiden vaikutusten simuloiminen tietokoneella on lähes mahdotonta.

Alusten suunnittelussa hyödynnetään pienoismalleja, joita testataan suurissa jäädytetyissä altaissa.

Altaista ja todellisesta maailmasta saatua dataa yhdistetään suunnittelutyössä, sanoo suomalaisen jäänmurtajia suunnittelevan Aker Arcticin toimitusjohtaja Mika Hovilainen.

– Tätä ei voi oppia kirjoista, Hovilainen sanoo.