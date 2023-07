Amerikkalaisia kivääreitä Ranskan mellakoissa? Näin hurjat sotavalheet leviävät somessa

BBC:n mukaan valheelliset ja harhaanjohtavat julkaisut Venäjän hyökkäyssodasta leviävät kulovalkean tavoin erityisesti Twitterissä. Venäjä-mielisiä valheita levittävät tilit ovat useimmiten merkitty sinisellä varmennusmerkillä, joka on taannoisen uudistuksen jälkeen maksullinen lisäominaisuus. Niin sanottujen sinisten tilien twiitit näkyvät laajemmalle yleisölle ja leviävät helposti. Aikaisemmin sininen varmennusmerkki liitettiin tunnettuihin Twitter-käyttäjiin, jotka olivat varmentaneet henkilöllisyytensä, mutta nykyää merkin voi ostaa käytännössä kuka tahansa.

Amerikkalaisia kivääreitä Ranskan mellakoissa?

Erään viime viikolla julkaistun ja viraaliksi päätyneen twiitin mukaan amerikkalaisia kivääreitä on päätynyt Ukrainan kautta Ranskan mellakoihin. Useampi sininen tili on jakanut valheellista twiittä, joka on kerännyt yli miljoona näyttökertaa. Twiitin ohessa on kuva, jossa on kaksi kivääriä. BBC jäljitti kuvan ja sai selville, että sitä on käytetty venäläisessä armeijablogissa vuonna 2012 ampumakisaa käsittelevän blogikirjoituksen yhteydessä.

”Vauvatehtaita” Ukrainassa?

Moni sininen tili on viime aikoina levittänyt mielikuvituksellista väitettä, jonka mukaan Venäjä on löytänyt Ukrainasta ”vauvatehtaita”, joissa kasvatetaan lapsia seksiorjiksi tai elinkauppaa varten. BBC löysi valheen syntysijan The People’s Voice:sta, joka on YourNewsWire:n vaihtoehtoinen nimi. Eri faktantarkastajat pitävät sitä yhtenä suurimmista valeuutisten levittäjänä.

Kramatorskin ohjus ukrainalainen?

Venäläinen ohjus tappoi kahdeksan ihmistä Kramatorskin keskustassa Itä-Ukrainassa kesäkuun lopulla. Välittömästi iskun jälkeen itseänsä ”legitiimiksi uutilähteeksi” kuvaava sininen tili väitti, että isku oli Ukrainan vahinko ja se osui sotilasparakkiin, jossa majoittui Nato-joukkoja sekä ulkomaalaisia palkkasotilaita. Julkaisu sai yli miljoona näyttökertaa. Täysin valheelliselle väittämälle ei ole mitään todisteita.

Zelenskyi on peruuttanut vaalit?

Julkaisut, joiden mukaan Ukrainan presidentti Volodimir Zelenskyi on peruuttanut Ukrainan vaalit, ovat nousseet viraaleiksi Twitterissä. Todisteenaan valheiden levittäjät ovat käyttäneet Zelenskyin haastattelua, jossa tämä sanoi, että vaalit järjestetään normaalisti ensi vuonna sillä edellytyksellä, että Ukraina voittaa sodan.

– Lain mukaan vaalit on pidettävä rauhan aikana, Zelenskyi sanoi BBC:n haastattelussa kesäkuun lopussa.

Esimerkiksi edellinen Fox Newsin juontaja Tucker Carlson on väittänyt Twitterissä Zelenskyin lopettaneen demokratian Ukrainassa.

Ukrainan perustuslaki kieltää parlamentin hajottamisen ja vaalien järjestämisen sotatilalainsäädännön ollessa voimassa.