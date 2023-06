Amerikkalaisarvio: Venäjän kriisi on kaikkea muuta kuin ohi

Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kapinahankkeen synnyttämä poliittinen kriisi Vladimir Putinin johtamalla Venäjällä on yhdysvaltalaisprofessori Andrew Michtan mukaan kaikkea muuta kuin ohi. Tilanteeseen liittyviä avoimia kysymyksiä on hänen mukaansa nyt jopa enemmän kuin ennen.

– Avainkysymys on se, mitä Venäjällä tapahtuu sen jälkeen, kun tsaari on avoimesti haastettu, ja haastaja on – ainakin toistaiseksi – päässyt pälkähästä. Mihin kohdistuu Venäjän armeijan lojaliteetti nyt Prigožinin esittämän haasteen jälkimainingeissa? Ja ennen kaikkea, kykeneekö Putin enää kokoamaan kansaa, Michta kirjoittaa Twitterissä.

– Prigožinin Rostovin asukkailta eilen saamien lämpimien jäähyväisten pitäisi nostattaa kulmakarvoja. Samoin sen tosiasian, että häntä ei pysäytetty marssillaan kohti Moskovaa, vaikka Venäjän asevoimilla oli siihen keinot. Armeijan suhteellista toimettomuutta ei voi selittää pelkällä opportunismilla, Michta toteaa.

Erityisen merkittävää on hänen mukaansa se, että Putin ensin leimasi Prigožinin kumppaneineen pettureiksi ja selkään puukottajiksi, jotka on nujerrettava, mutta sitten syntyikin sopimus, jonka seurauksena Prigožin luopui vallankappauksesta.

– Tämä herättää kysymyksen, missä määrin asiat ovat enää Putinin hallinnassa, Michta huomauttaa.

– Meillä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta yksi seikka on selvä: Prigožinin keskeytetty kaappaushanke on paljastanut, kuinka epävakaaksi Venäjän sisäinen tilanne on kehittynyt Putinin tehtyä typerän päätöksensä hyökätä Ukrainaan. Niin kauan kuin Venäjä kokee takaiskuja sodassa, epävakaus syvenee entisestään.

Andrew Michta on George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori.

The crisis in #Russia triggered by Prigozhin's rebellion is far from over. Speculation aside about what actually happened and what the Lukashenka-brokered "deal" is about, we are left with even more questions today than yesterday when the quasi-coup unfolded in real time. 1/5

— Andrew A. Michta (@andrewmichta) June 26, 2023