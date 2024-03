Amerikkalainen huippututkija: Suomalaiset ymmärtävät Venäjän uhan todellisen luonteen

Parhaillaan Suomessa vieraileva huippututkija Andrew Michta sanoo X-viestiketjussaan hänelle olevan selvää, että Naton itäisellä alueella ymmärretään Venäjän uhkan luonne.

– He (itäiset Nato-maat) ovat valmiita tekemään sen, mitä tarvitaan, jotta Natolle palautetaan sen kollektiivisen pelotteen ja puolustuksen rooli, sanoo Michta, joka kertoo juuri saapuneensa Varsovasta Helsinkiin.

Hänen mukaansa venäläinen ”saalistava imperialismi” tajutaan erityisen hyvin Suomessa ja Puolassa.

– Puolalaiset ja suomalaiset ymmärtävät uhan eksistentiaalisen luonteen, kirjoittaa Michta, joka Atlantic Council -ajatushautomon johtaja ja yksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimpia ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita.

Michta sanoo kyllästyneensä oman maansa älymystön korulauseisiin Ukrainan sodasta.

– Sota Ukrainassa on osoittanut Ukrainan kansakunnan päättäväisyyden taistella suvereniteetistaan ja olemassaolostaan, mutta myös paljastanut, mikä lännestä on tullut. Elämme maailmassa, jossa Eurooppa yli puolella miljardilla ihmisellään ei kestä kohdata 140 miljoonan ihmisen Venäjää.

– Elämme maailmassa, jossa EU:n 20 biljoonan dollarin (nimellisesti) bruttokansantuote ei vedä vertoja Venäjän kahdelle biljoonalle.

Michta kertoo hiljattain kiteyttäneen eurooppalaiselle kollegalleen Euroopan ongelman, joskin hieman epäkohteliaasti, näin: ”se, että on lihava, ei ole sama asia kuin että on vahva”.

Hän muistuttaa, että kyse ei ole numeroista, bruttokansantuotteesta tai väkiluvusta.

– Kyse on poliittisesta tahdosta.

Michtan mukaan demokraattinen länsi tulee menettämään pelin, ellei se herää todellisuuteen, jossa kyse on kovasta voimasta.

– Me emme elä ”kansainvälisessä sääntöpohjaisessa järjestelmässä”. Kansainvälinen järjestelmä on edelleen anarkistinen ja pohjautuu omaan apuun. Tuotantoon perustuvalle taloudelle ei ole korvaajaa.

– Ellei meillä ole teollista taloutta, joka pystyy tuottamaan aseita ja ammuksia nopeasti ja tarvittavassa laajuudessa, ja armeijaa, jolla on riittävät reservit, häviämme. Muistan lauseen kylmän sodan ajoilta: ”Ellet ruoki omaa armeijaasi, ruokit jonkun muun”. On aika tajuta tosiasiat, Michta päättää ketjunsa.

The Poles and Finns understand the existential nature of the threat #Russia poses. If anyone should doubt that, ask yourself why #Poland joined @NATO in 1999, and why #Finland abandoned its neutrality to join the alliance after the Russian invasion of #Ukraine. They get it. 2/9 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) March 13, 2024

Over the past 2 yrs, as I've watched the devastation and murder that #Russia has visited on #Ukraine, I've lost all patience with the sophisticated meanderings of our national security intelligentsia about "end-states," "calibration" etc. when it comes to the war in Ukraine. 4/9 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) March 13, 2024

We live in a world where #EU's $20 trillion (nominal) GDP can't balance #Russia's 2 trillion. As I said recently to a European colleague (impolitely, I admit): "Europe's dilemma is that being fat is not the same as being strong." It's not about the numbers, GDP or population. 6/9 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) March 13, 2024

The democratic West will lose unless it wakes up to the enduring realities of hard power. We don't live in a "rules-based international order." The international system remains anarchic and is based on self-help. There is no substitute for an economy based on manufacturing.8/9 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) March 13, 2024