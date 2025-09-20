Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Arviolta 200 000 suomalaista sairastaa muistisairautta. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Alzheimerin hoito murroksessa – ”Muistisairaus ei enää vääjäämätön kohtalo”

  • Julkaistu 20.09.2025 | 15:11
  • Päivitetty 20.09.2025 | 15:11
  • Terveys, Tiede
Asiantuntijoiden mukaan pienikin edistys diagnostiikassa tai hoidossa tuo valtavia inhimillisiä ja yhteiskunnallisia hyötyjä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Arviolta 200 000 suomalaista sairastaa muistisairautta, ja määrä kasvaa nopeasti. Ennusteiden mukaan vuonna 2040 heitä on jo neljännesmiljoona.

Aivotutkimusyksikön johtaja, apulaisprofessori Eino Soljen ja Aivosäätiön toimitusjohtaja Jenni Pajusen mukaan Suomessa keskustelu muistisairauksista on pyörinyt hoivatarpeiden ympärillä, mikä on vaientanut keskustelun ratkaisuista, joilla hoivan tarve voitaisiin alun alkaenkin estää.

– Tutkimus on tuonut tehokkaita keinoja väestötason riskin pienentämiseen sekä kuolleisuuden ja kokonaiskustannusten vähentämiseen diagnostiikan avulla. Lähikuukausina Suomeen on tulossa ensimmäisiä Alzheimerin tautia hidastavia biologisia lääkkeitä, mutta keskustelu niiden käyttöönotosta on ollut hälyttävän hiljaista, he toteavat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Uudet lääkkeet sopivat heidän mukaansa vain pienelle osalle sairastuneista, mutta avaavat uuden aikakauden Alzheimerin taudin hoidossa. Lääkkeistä on kuitenkin hyötyä vain, jos ne saadaan käyttöön potilaille. Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Yhdysvalloissa, lääkkeet etenevät heidän mukaansa käyttöön nopeammin kuin Euroopassa.

– Onko meillä inhimillistä tai taloudellista varaa odottaa uusien lääkkeiden ja innovaatioiden käyttöönottoa vuosia? Hyväksyntäprosesseja on nopeutettava, ja samalla on keskusteltava avoimesti siitä, mitä hoitoja julkisin varoin katetaan.

Tutkimus on asiantuntijoiden mukaan keskiössä.

– Kliinisiä lääketutkimuksia on saatava Suomeen, muuten jäämme riippuvaisiksi muiden maiden tuloksista. Vain sisällyttämällä suomalaiset potilaat ja aineistot tutkimukseen voimme taata, että ratkaisut sopivat myös meidän olosuhteisiimme.

Yksi ongelma on keskitetyn eurooppalaisen lääketutkimusten hyväksyntäprosessin hitaus, jonka vuoksi muu maailma saa usein tutkimuksen päätökseen ennen kuin Euroopassa on saatu edes lupia järjestettyä.

Läpimurrot edellyttävät myös rahoitusta.

– Muistisairauksien tutkimukseen investoitiin vuosina 1995–2021 yhtä paljon kuin syöpätutkimukseen vain yhdessä vuodessa. Se on kestämätöntä, kun otetaan huomioon muistisairauksien inhimilliset ja taloudelliset seuraukset.

Asiantuntijat korostavat, että muistisairaudet eivät ole enää vääjäämätön kohtalo.

– Tutkimus muuttaa parhaillaan käsitystämme siitä, mikä on mahdollista. Jokainen pienikin edistys diagnostiikassa tai hoidossa tuo valtavia inhimillisiä ja yhteiskunnallisia hyötyjä.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)