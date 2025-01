”ALV-nosto ei katkaissut nousua” – kotimaisesta verkkokaupasta taloudelle rohkaiseva merkki

Verkkokauppa on kasvanut kahdeksan prosenttia huolimatta arvonlisäveron nousemisesta, kertoo 2 000 suomalaisen verkkokaupan todellista myyntiä seuraava Verkkokauppaindeksi.

– Tämä on erinomainen uutinen, talouden suunta on ylöspäin. Edes pelätty ALV-nosto ei katkaissut nousua, kuvaa Verkkokauppaindeksiä tuottavan Vilkas Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Korkiakoski.

Matkahuollon mittarit kertovat samaa, mutta katse on eteenpäin.

– Nyt jännitämme, riittävätkö ostovoima ja ostohalu kasvuun vielä vuoden alkuneljänneksellä, pohtii Matkahuollon johtaja Kati Nevalainen.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama talousahdinko näkyy Suomessa vielä surkeina uutisina konkursseista ja irtisanomisista. Suomalaisten onneksi taloudesta löytyy myös vahva merkki noususta: Pitkään syöksyneen kotimaisen verkkokaupan kasvu ei ole näköharhaa. Tämän vahvistaa noin 2 000 suomalaisen verkkokaupan todellista myyntiä seuraava tuore Verkkokauppaindeksi.

– Kun saimme ensimmäiset kasvu-uutiset viime syksynä, niin ilo oli suuri, mutta hiukan vielä huoli häilyi taustalla, riittääkö tämä sittenkään. Varsinkaan, kun alvin noususta maalattiin monenlaista kauhukuvaa. Nyt voi kuitenkin sanoa täydellä varmuudella, että ei ollut verkkokaupan kasvukäänne viime vuoden kolmannella neljänneksellä mikään poikkeama. Kahdeksan prosentin euromääräinen kasvu vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvistaa, että suomalainen ostovoima on alkanut taas vahvistua, analysoi Korkiakoski.

Verkkokauppaindeksin myönteinen viesti koskee ennen muuta koko Suomen taloutta.

– Tämä on erinomainen uutinen, talouden suunta on ylöspäin. Edes pelätty ALV-nosto ei katkaissut nousua, nyt uskaltaa näin hyvin sanoa. Taloudessa on monenlaisia murheita, mutta näin reipas kasvu ei synny tyhjästä, vaan kyllä siellä on todellinen ostovoiman kohentuminen taustalla, kiteyttää Korkiakoski.

Matkahuolto seuraa verkkokauppaa tilannetta pakettitoimitusten näkökulmasta. Myönteinen käänne näkyy Matkahuollonkin tilastoissa viimeiseltä vuosineljännekseltä – jopa paremmin, kuin uskallettiin toivoa

– Sesonki sujui jopa yli odotusten, voimme vahvistaa Verkkokauppaindeksin tulokset. Ennakoimme, että joululahjoja ostetaan kotimaisista verkkokaupoista ja näyttää siltä, että näin onneksi myös kävi. Taustalla ovat tietysti talouden suuret tekijät: Kun inflaatio ei enää laukkaa ja korkolasku suo liikkumavaraa kuluttajille, niin kokonaistilanne on paljon parempi. Eivät Suomen talousongelmat varmasti ole hävinneet, mutta kyllä kuluttajalla alkaa olla pää vedenpinnan yläpuolella, sanoo Kati Nevalainen.

Kotimainen pärjää laadulla, Shein ja Temu vievät halpamarkkinat

Kotimaista verkkokauppaa haastavat yhä enemmän kiinalaisten halpajätit.

Korkiakosken mukaan Verkkokauppaindeksi osoittaa, että eivät Shein ja Temu kotimaista kasvua estä, mutta halvassa tavarassa ne jyräävät.

– Indeksin mukaan euromääräinen kasvu oli selvästi suurempaa kuin tilausmäärien kasvu, eli kotimaisista verkkokaupoista ostettiin kalliimpaa kuin ennen. Kiinasta myydään halpaa, mutta kalliimmassa tavarassa laatu painaa ja ostokset kääntyvät kotimaan suuntaan. Hatunnosto suomalaisille kauppiaille, että kivikovassa kilpailussa kaikesta huolimatta näin pärjätään, kiittää verkkokaupan kehitystä aitiopaikalta jo yli 25 seurannut Korkiakoski.

Jatkossa hän näkee suuret mahdollisuudet rohkeille uusille verkkokauppiaille.

– Nyt on hyvä aika perustaa verkkokauppa, jos on laadukasta myytävää ja panostaa verkkokaupan uusiin tehokkaisiin työkaluihin, kuten vaikkapa AI-agentteihin. Meneillään on digitaalisen maailman uusjako, ja kun usko talouteen kunnolla palautuu, mennään tosi kovaa ja tilaa löytyy uusille suomalaisille menestystarinoille. Olisi aika näyttää ruotsalaisille, että meilläkin osataan kasvaa verkon kautta maailmalle, sanoo Korkiakoski

Matkahuollon Nevalainen on niin ikään optimistinen, mutta kysymysmerkkejä silti löytyy.

– Nyt jännitämme, riittävätkö ostovoima ja ostohalu kasvuun vielä vuoden alkuneljänneksellä. Toivon todella, että nämä lupaavat merkit taloudessa painavat enemmän kuin konkurssiuutiset ja muu negatiivinen uutisointi, koska talous elää niin voimakkaasti psykologian kautta. Pelkkä ostovoiman kasvukaan ei siis kanna, jos huoli tulevasta tappaa ostohalut. Itse haluan veikata myönteisen trendin jatkuvan, synkistely kun toteuttaa itse itseään, hän sanoo.