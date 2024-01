Alueellinen eriytyminen näkyy yhä selvemmin vuokratilastoissa – täällä vuokrat nousivat

Vaikka vuokramarkkinoiden ylitarjonnasta puhutaan paljon, on kehitys tosiasiassa varsin eroava ympäri Suomea, kommentoi tuoretta tilastoa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Vuokrien vuosimuutos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä pääkaupunkiseudulla vain hyvin lievästi positiivinen (0,1 %) eroten yhä selvemmin muusta Suomesta (+2,0 %). Kaikkiaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuodentakaisesta koko maassa 1,2 prosenttia.

Eniten vuokrat nousivat Oulussa (2,8 %), Hämeenlinnassa (2,5 %) ja Kokkolassa (2,4 %). Vähiten vuokrat nousivat kaikissa kolmessa pääkaupunkiseudun suuressa kaupungissa. Helsingissä (0,1 %) ja Vantaalla (0,2 %) nähtiin erittäin maltillinen nousu, kun taas Espoossa vuokrat polkivat paikallaan (0,0 %).

Pääkaupunkiseudun tietyissä osissa nähtiin jopa vuokrien laskua.

– Pääkaupunkiseudun ylitarjonta vuokra-asunnoissa tulee yhä selvemmin esille vuokratilastoissa. Lisäksi kun otetaan huomioon pääkaupunkiseudun sisäiset erot niin alueellisesti kuin huoneistotyypeittäin, on nähtävillä jopa vuokrien laskua. Nyt on siis nähtävillä, että kun tarjontaa on tarpeeksi paljon, vuokrat voivat myös laskea, toteaa Karlsson tiedotteessa.

– Ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä on kasvanut, ja kahdeksalla paikkakunnalla nähtiin jo vähintään kahden prosentin nousua vapaarahoitteisissa vuokrissa vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen aikana, hän lisää.

Viime tilastojulkistuksissa on nähty reippaampaa vuokrakehitystä suuremmissa vuokra-asunnoissa ja sama kehitys jatkuu edelleen. Vuodentakaiseen verrattuna kolmioiden ja sitä suurempien vuokra-asuntojen vuokrat nousivat koko maan tasolla 1,4 prosenttia. Yksiöissä ja kaksioissa vuokrien vuosimuutos oli 1,2 prosenttia.

Suurimmat kaupunkikohtaiset nousut nähtiin yksiöissä Oulussa (3,7 %), kaksioissa Riihimäellä (2,5 %) ja perheasunnoissa Hämeenlinnassa (3,2 %).

– Pääkaupunkiseudun heikko vuokrakehitys vetää koko maan tilastoja alaspäin. Näin ollen vuokranantajan kannattaa katsoa oman alueensa kehitystä koko maan sijaan, Karlsson sanoo.

Kun otetaan pääkaupunkiseutu pois, muualla Suomessa yksiöiden vuokrat nousivat 1,9 prosenttia, kaksioiden 2 prosenttia ja kolmioiden 2,2 prosenttia.