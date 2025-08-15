Verkkouutiset

Alpakoita arkistokuvassa. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Alpakat joivat myrkytettyä vettä – HS: Syynä kaupungin virhe

  • Julkaistu 15.08.2025 | 16:39
  • Päivitetty 15.08.2025 | 16:39
  • Eläimet, Luonto
Omistajat ovat erittäin huolissaan eläintensä kunnosta.
Espoon kaupunki myrkytti Nuuksiossa sijaitsevan Laihalammen veden. Se ei kuitenkaan kertonut myrkytyksestä kaikille alueen asukkaille. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Myrkytetyn lammen vesi virtaa purona lähistöllä sijaitsevan alpakkatilan läpi. Kaupungin puutteellinen tiedottaminen johti siihen, että alpakkatilan eläimet ehtivät juoda myrkytettyä vettä. Kyse voi olla suurista määristä, sillä alpakat juovat vettä jopa kymmeniä litroja päivässä.

Omistajat ovat erittäin huolissaan eläintensä kunnosta.

– Niistä ei voi nähdä päälle päin, jos ne kärsivät. Alpakat ovat todella hyviä piilottamaan omia oireitaan. Tarkkailen niiden kuntoa koko ajan, lemmikkien omistaja kertoo HS:lle.

Espoon kaupungin ympäristötietopäällikkö Mira Soini myöntää HS:lle, että tilanteessa on tapahtunut ”inhimillinen virhe”. Hän myöntää kaupungin toimineen väärin.

– Emme huomanneet informoida etukäteen kiinteistöjä, jotka ovat lammesta kauempana. Ehdottomasti olisi pitänyt, mutta tässä kävi inhimillinen virhe, Soini kommentoi HS:lle.

Soinin mukaan kaupunki on korjannut toimintaansa ja tiedottanut lähialueen asukkaita asiasta henkilökohtaisesti. Lammen ympäristöön on asetettu myös varoituskylttejä, joissa kerrotaan veden myrkyttämisestä.

Soinin mukaan myrkytetyn veden juominen ei aiheuta vaaraa eläimille, jotka ovat juoneet sitä purosta. Tätä hän perustelee mittaustuloksilla, joiden mukaan torjunta-aineen pitoisuuksia ei ole havaittu kiinteistöjen kohdalla otetuista näytteistä.

Alpakoiden omistajat ovat pettyneitä kaupungin toimintaan. Koska puron vettä ei voi enää juoda, omistajat joutuvat kantamaan heille kymmeniä litroja vesijohtovettä päivässä. Se tulee omistajien mukaan kalliimmaksi pidemmän päälle.

Omistajat aikovat tehdä kaupungista rikosilmoituksen ja kantelun aluehallintovirastoon.

