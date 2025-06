Alle minuutti räjähdykseen – näin puolustajat suojautuvat

Ukrainan puolustusministeriön viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla näkyy, kuinka Ukrainan 24. mekanisoidun prikaatin tykistöaseman sotilailla Tšasiv Jarissa on vain alle minuutti aikaa hälytyksestä hakeutua suojaan ennen kuin hyökkääjän lentopommit osuvat maahan.

Sotilaat saavat radiopuhelimella ilmoituksen ilmavaarasta. Miehet kootaan nopeasti yhteen ja viedään maan alle kaivettuun korsuun. Pian taivaalta kuuluu ulinaa ja kolme raskasta liitopommia osuu aseman lähellä olevan maatilan pihapiiriin ja -rakennuksiin.

Tšasiv Jar sijaitsee Bahmutista noin 11 kilometriä länteen. Taistelu kaupungista ja sitä ympäröivistä kylistä on jatkunut jo yli vuoden huhtikuusta 2024 lähtien. Viime helmikuussa kaupungista tai pikemminkin sen raunioista arveltiin olevan venäläismiehittäjien hallussa noin 90 prosenttia.

Sittemmin rintamalinja on pysynyt alueella enemmän tai vähemmän paikallaan. Venäläiset pyrkivät etenemään maksimaalisella tuhovoimalla, kuten käyttämällä videolla näkyviä raskaita lentopommeja.

Ennen Venäjän suurhyökkäystä Tšasiv Jar oli pieni reilun 12 000 asukkaan teollisuuskaupunki, jonne oli rautatieyhteys. Kaupunki oli jo vuosituhannen alun väestönlaskennassa ukrainalais- ja ukrainankielisenemmistöinen.

Tšasiv Jar toimii tulppana Venäjän etenemiselle Konstantinivkaan ja pidemmälle Kramatorskiin ja Donetskin alueen väliaikaiseen pääkaupunkiin Slovjanskiin. Rintamalinja noudattaa luonnonesteenä toimivaa Donets-Donbas-kanavaa.

Chasiv Yar. This video shows three consecutive russian aerial bombs hitting near the positions of our gunners.

The occupiers struck directly next to the positions of the 24th Mechanized Brigade. From warning to explosion — less than a minute. pic.twitter.com/Yw89mvekfS

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 21, 2025