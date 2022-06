Alle 10-vuotiaitakin taloyhtiöitä voi pian odottaa mittava lasku

Jopa alle 10-vuotiaissa kerrostaloissa joudutaan tulevina vuosina korjaamaan halkeilevia julkisivuja, kuntotutkija Santtu Suvanen kertoo Raksystemsin blogissa.

Syynä on uudisrakennusten julkisivuissa käytetty ohuteristerappaus. Ohuteristerappaus alkoi yleistyä Suomessa noin 15 vuotta sitten. Se on ollut 2000-luvulla suosittu uudisrakennusten julkisivuratkaisu, mutta myös sitä on käytetty myös vanhempien rakennusten betonielementtijulkisivujen remonteissa.

Rappauskerros on nimensä mukaisesti varsin ohut, usein viidestä kymmeneen millimetriä. Viime vuosina on käynyt ilmi, ettei rakenneratkaisun käytettävyys ole tavoitellulla tasolla.

– Ohuteristerappaus voi vaikuttaa maallikon silmissä lähes ikuiselta ja melko huoltovapaalta kivijulkisivulta, mutta todellisuudessa se vaatii varsin säännöllistä tarkastelua ja huoltoa, betonirakenteiden tutkimuksiin erikoistunut Suvanen kertoo.

– Yksi haaste on se, että ohuteristerappaukselle tyypillisintä ongelmaa, sen pintaan syntyneitä pieniä halkeamia, ei useinkaan havaita maasta käsin tarkastelemalla, ja halkeamat pitäisi korjata heti. Siksi taloyhtiöiden ja kiinteistönomistajien kannattaa nyt olla hereillä.

Ohuteristerappausjärjestelmä muodostuu tyypillisesti lämmöneristeestä, verkotuslaastista, jonka sisällä on lasikuituverkko, ja pinnoitteesta tai maalista. Pinnat tulisi tarkastaa silmämääräisesti vähintään kahden vuoden välein ja perusteellisesti 3–5 vuoden välein.

Suomessa on Suvasen mukaan kohteita, joissa ohisristerappaus on vain kananmunan kuoren paksuinen. Kun julkisivu alkaa halkeilla, sadevesi voi päästä verkotuslaastikerrokseen ja edelleen ulkoseinäeristeisiin aiheuttaen siellä kosteusongelmia ja pahimmillaan huoneistoihin saakka ulottuvia kosteusvaurioita.