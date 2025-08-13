Alkoholijuomien myynti kaupoissa laski alkukesällä

Päivittäistavarakaupassa alkoholijuomien myynnin arvo laski jälleen vuodentakaiseen verrattuna.

Huhti-kesäkuussa alkoholijuomat oli ainoa päivittäistavaramyynnin pääluokka, jonka myynnin arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna. Laskua oli 0,5 prosenttia. Verrattaessa tammi-kesäkuuta vuodentakaiseen, alkoholijuomien myynnin arvo laski yhteensä myös 0,5 prosenttia.

– Tilasto osoittaa yksiselitteisesti, että alkoholijuomien myynti päivittäistavarakaupassa vähenee, vaikka saatavuutta on lisätty. Oluen ja alkoholipohjaisten juomien myyntiluvuista voidaan päätellä, että alkoholin myynnin väheneminen johtuu myydyn määrän laskusta, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen kertoo tiedotteessa.

Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavaramyynnin arvo huhti-kesäkuussa oli 6,0 miljardia euroa ja siitä elintarvikemyynnin arvo 3,9 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna päivittäistavarakaupan kokonaismyynti kasvoi 3,0 prosenttia.

Vuoden alkupuoliskolla puhuttanut jauhelihapula näkyy tilastossa siten, että naudanlihan hinta kääntyi huhti-kesäkuussa 8,9 prosentin nousuun ja myyty määrä laski 14,4 prosenttia. Naudanlihan myynnin arvo laski 6,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Maailman raaka-ainemarkkinoiden heilahtelut näkyvät tiettyjen tuoteryhmien ja tuotteiden hintojen nousuna. Kahvin, kaakaon ja suklaan myynnin arvo ja hintataso nousivat merkittävästi. Suklaan myynnin vuosivertailussa on tosin huomioitava myös kalenterissa liikkuva pääsiäinen.

– Suklaan ja kahvin myyty määrä kasvoi huhti-kesäkuussa, vaikka niiden hinnat ovat huomattavasti korkeammalla kuin viime vuonna. Suomalaiset eivät hevillä luovu suosikeistaan, Loikkanen arvelee.